酒駕受害人坐輪椅躦轎腳 鑾轎貼心抬高賜福

2018-04-15 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



大甲鎮瀾宮媽祖遶境第三天，臺灣酒駕防制社會關懷協會與酒駕受害者和家屬組成「大甲媽繞境關懷隊伍」，恭迎媽祖鑾轎到來，大甲媽為了乘坐輪椅的酒駕受害植物人與重傷者以及家屬停駕，媽祖鑾轎特地高高升起，讓乘坐輪椅無法行動的受害者「豪哥」與母親順利「躦轎腳」以得到大甲媽的賜福。

「豪哥」詹庭豪成為植物人時才28歲，他的媽媽林毓英說：「出事前幾天他才很高興地告訴我，畢業論文口試過了，怎麼知道沒過幾天買個晚餐，就在騎樓下被酒駕撞成植物人」。

詹庭豪昏迷了2、3年才睜開眼睛，如今在媽媽的細心照顧下已經能用手指回應媽媽的問話，但是林毓英對酒駕仍無法原諒，她認為，「對方可能受幾年懲罰就沒事，但我們卻好像被上了手銬，被判無期徒刑，這些痛苦是一輩子的」。

新北市蘆洲分局員警陳昭宏1年多前因為執行勤務，在高架道路擺放交通錐時，被酒駕轎車撞上，他被夾在保險桿中間，最後右小腿不幸必須截肢，現在靠著義肢行動。他表示完全不會想要恨加害人，「我只覺得酒駕很愚蠢，對自己、對他人完全沒有好處」，他現在只想過好自己的生活，為了妻子和家人堅強。