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酒駕受害人坐輪椅躦轎腳 鑾轎貼心抬高賜福

2018-04-15 16:50聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境第三天，臺灣酒駕防制社會關懷協會與酒駕受害者和家屬組成「大甲媽繞境關懷隊伍」，恭迎媽祖鑾轎到來，大甲媽為了乘坐輪椅的酒駕受害植物人與重傷者以及家屬停駕，媽祖鑾轎特地高高升起，讓乘坐輪椅無法行動的受害者「豪哥」與母親順利「躦轎腳」以得到大甲媽的賜福。

「豪哥」詹庭豪成為植物人時才28歲，他的媽媽林毓英說：「出事前幾天他才很高興地告訴我，畢業論文口試過了，怎麼知道沒過幾天買個晚餐，就在騎樓下被酒駕撞成植物人」。

詹庭豪昏迷了2、3年才睜開眼睛，如今在媽媽的細心照顧下已經能用手指回應媽媽的問話，但是林毓英對酒駕仍無法原諒，她認為，「對方可能受幾年懲罰就沒事，但我們卻好像被上了手銬，被判無期徒刑，這些痛苦是一輩子的」。

新北市蘆洲分局員警陳昭宏1年多前因為執行勤務，在高架道路擺放交通錐時，被酒駕轎車撞上，他被夾在保險桿中間，最後右小腿不幸必須截肢，現在靠著義肢行動。他表示完全不會想要恨加害人，「我只覺得酒駕很愚蠢，對自己、對他人完全沒有好處」，他現在只想過好自己的生活，為了妻子和家人堅強。

今年是他第一次躦轎腳，他說，出事之後常常感到「幸運」，「有很多人幫助我，開始相信冥冥之中自有安排」，他說從小就有媽祖信仰，未來希望復原好些之後，可以騎著腳踏車全程參與遶境。

林毓英（中）推著植物人兒子詹庭豪坐輪椅躦轎腳，大甲媽祖鑾轎為了他們而高高抬起。記...
林毓英（中）推著植物人兒子詹庭豪坐輪椅躦轎腳，大甲媽祖鑾轎為了他們而高高抬起。記者凌筠婷／攝影
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員警陳昭宏（右1）因酒駕少了一條右小腿，今年第一次參與遶境躦轎腳。記者凌筠婷／攝...
員警陳昭宏（右1）因酒駕少了一條右小腿，今年第一次參與遶境躦轎腳。記者凌筠婷／攝影
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詹庭豪（前）因酒駕成為植物人，全靠單親媽媽林毓英（後）全心照顧。記者凌筠婷／攝影
詹庭豪（前）因酒駕成為植物人，全靠單親媽媽林毓英（後）全心照顧。記者凌筠婷／攝影
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台灣酒駕防制社會關懷協會今天帶著四個酒駕受害家庭至溪州公園外躦轎腳，領受媽祖賜福...
台灣酒駕防制社會關懷協會今天帶著四個酒駕受害家庭至溪州公園外躦轎腳，領受媽祖賜福。記者凌筠婷／攝影
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酒駕媽祖植物人

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