南女「牽君一髮」單車隊募髮 逆風造訪彰化高中

2018-04-15 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



「台南女中牽君一髮車隊」為癌症病患發起騎單車募髮募款，11名女勇士今天中午由校長鄭文儀等師長陪騎，冒著烈日、頂著強風造訪彰化高中，為活動宣傳，深受到彰中師生的感動，表示會響應支持。

由於彰化高中高勢較高，台南女中這群女勇士已經騎了60多公里，沿著中興路騎到終點彰化高中還要爬坡，儘管個個氣喘吁吁，但仍然咬緊牙關衝刺，而彰化高中學生會10多名同學，由校長吳文宗等師長帶領，在校門口加油打氣，熱情相迎。

台中女中「牽君一髮，為癌友募髮募款」活動，是由學生自動發起，募得的頭髮、捐款捐給「高雄癌症希望基金會」，到今年已舉辦第3次。車隊去年騎到彰化女中時，曾到場參加的彰化高中校長吳文宗，力邀車隊今年造訪彰化高中，以一天半的時間完成150公里路程，沿途為活動宣傳。

車隊成員楊芳怡說，昨天已經耗盡體力，沒想到今天的60公里路程，又遇到強風，還要逆風騎車，真的很累，但能為癌友服務，還是很值得。

車隊隊長吳少涵也說，因為從出發就一直逆風，騎的很辛苦， 最辛苦的是，在騎乘時，沿路覺得前方的道路一直延伸、一直延伸，都沒遇到紅燈，可供稍微休息一下，來到彰化高中又是上坡，覺得很吃力。