心靈曾與媽祖對話 朱朱手繪記錄各地媽祖不同神韻

2018-04-14 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



「到大四下學期時，面對繼續升學還是就業，心中很迷惘，有一天我到新莊逛老街，走進慈佑宮合什向媽祖膜拜，傾訴心中的疑惑，突然感覺到媽祖給了我回應…」11年前，黃朱平還是輔大中文系學生就與媽祖結緣，如今成為國內知名的手繪媽祖畫家，最近應邀到明道大學舉展「百變容顏-媽祖手繪畫像面面觀」特展。

每年此時是全台瘋媽祖的季節，鎮瀾宮大甲媽祖13日晚上起駕，黃朱平再度與數萬名信眾一路跟隨媽祖鑾轎徒步進香。黃朱平筆名「朱朱」，現年33歲，台東縣鹿野人，因內心與媽祖曾有感應、對話，成為虔誠的媽祖信徒；8年前，她曾以苦行僧的毅力與心境，一個人拖著簡單行囊徒步35天環島遍訪各地大小媽祖宮廟，至今仍每年跟隨大甲媽、白沙屯媽徒步進香祈福。

「我自己用雙腳實地徒步走訪全台各地500多間的媽祖宮廟，先透過相機拍攝寫錄地方人文風情，再用0.2公分的圓頭代針筆，一筆一畫地手繪創作畫出各地媽祖神像。」朱朱說，到每間宮廟膜拜、凝視媽祖神像，都有不同的人神交會的靈感，不自覺刻繪出各地媽祖美麗神韻。

「希望讓信眾觀賞到各宮廟的媽祖不同造型與神韻，對媽祖文化有更貼近的認識。」明道大學中文系系主任、媽祖學院主任謝瑞隆說，朱朱曾是鹿港桂花巷藝術村駐點畫家，5年多前他到藝術村看到朱朱的手繪媽祖畫像，完全抓住媽祖的神韻，他從每張手繪畫像就能看出是那間宮廟的媽祖，非常感動，留下深刻的印象。

謝瑞隆說，大甲媽祖再度展開9天8夜的進香遶境活動，4月19日媽祖回鑾路過埤頭鄉時，將依例繞進明道大學校園駐駕，讓師生鑽轎底祈福；明道大學媽祖文化學院結合台灣媽祖聯誼會、大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮，在明道大學承正圖書館1樓大廳舉辦32幅朱朱的手繪創作「百變容顏-媽祖手繪畫像面面觀」特展，展到4月30日止，讓師生和信眾深刻感受更多元豐富之媽祖文化精髓。