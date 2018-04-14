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心靈曾與媽祖對話 朱朱手繪記錄各地媽祖不同神韻

2018-04-14 21:06聯合報 記者何烱榮╱即時報導

「到大四下學期時，面對繼續升學還是就業，心中很迷惘，有一天我到新莊逛老街，走進慈佑宮合什向媽祖膜拜，傾訴心中的疑惑，突然感覺到媽祖給了我回應…」11年前，黃朱平還是輔大中文系學生就與媽祖結緣，如今成為國內知名的手繪媽祖畫家，最近應邀到明道大學舉展「百變容顏-媽祖手繪畫像面面觀」特展。

每年此時是全台瘋媽祖的季節，鎮瀾宮大甲媽祖13日晚上起駕，黃朱平再度與數萬名信眾一路跟隨媽祖鑾轎徒步進香。黃朱平筆名「朱朱」，現年33歲，台東縣鹿野人，因內心與媽祖曾有感應、對話，成為虔誠的媽祖信徒；8年前，她曾以苦行僧的毅力與心境，一個人拖著簡單行囊徒步35天環島遍訪各地大小媽祖宮廟，至今仍每年跟隨大甲媽、白沙屯媽徒步進香祈福。

「我自己用雙腳實地徒步走訪全台各地500多間的媽祖宮廟，先透過相機拍攝寫錄地方人文風情，再用0.2公分的圓頭代針筆，一筆一畫地手繪創作畫出各地媽祖神像。」朱朱說，到每間宮廟膜拜、凝視媽祖神像，都有不同的人神交會的靈感，不自覺刻繪出各地媽祖美麗神韻。

「希望讓信眾觀賞到各宮廟的媽祖不同造型與神韻，對媽祖文化有更貼近的認識。」明道大學中文系系主任、媽祖學院主任謝瑞隆說，朱朱曾是鹿港桂花巷藝術村駐點畫家，5年多前他到藝術村看到朱朱的手繪媽祖畫像，完全抓住媽祖的神韻，他從每張手繪畫像就能看出是那間宮廟的媽祖，非常感動，留下深刻的印象。

謝瑞隆說，大甲媽祖再度展開9天8夜的進香遶境活動，4月19日媽祖回鑾路過埤頭鄉時，將依例繞進明道大學校園駐駕，讓師生鑽轎底祈福；明道大學媽祖文化學院結合台灣媽祖聯誼會、大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮，在明道大學承正圖書館1樓大廳舉辦32幅朱朱的手繪創作「百變容顏-媽祖手繪畫像面面觀」特展，展到4月30日止，讓師生和信眾深刻感受更多元豐富之媽祖文化精髓。

朱朱說，手繪媽祖百變容顏，讓她找到人生方向。「我所繪製的媽祖圖像，正是我找尋內心寧靜的方式之一，雖然只是薄薄的一張紙，藉由圖像傳遞、身體力行與時間的沉澱，在心的寧靜中找回自己的本來面目。希望大家在展場中感受到寧靜的心與我心同，能與天上聖母的心相應」。

國內知名的手繪媽祖畫家黃朱平（筆名朱朱）手繪的不同宮廟的媽祖造型與神韻。記者何烱...
國內知名的手繪媽祖畫家黃朱平（筆名朱朱）手繪的不同宮廟的媽祖造型與神韻。記者何烱榮／翻攝
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國內知名的手繪媽祖畫家黃朱平（筆名朱朱）手繪的鹿港新祖宮媽祖神像。記者何烱榮／翻...
國內知名的手繪媽祖畫家黃朱平（筆名朱朱）手繪的鹿港新祖宮媽祖神像。記者何烱榮／翻攝
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國內知名的手繪媽祖畫家黃朱平（筆名朱朱）手繪的社頭鄉枋橋頭天門宮武西二媽神像。記...
國內知名的手繪媽祖畫家黃朱平（筆名朱朱）手繪的社頭鄉枋橋頭天門宮武西二媽神像。記者何烱榮／翻攝
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國內知名的手繪媽祖畫家黃朱平（筆名朱朱）最近應邀在明道大學圖書館，舉辦「百變容顏...
國內知名的手繪媽祖畫家黃朱平（筆名朱朱）最近應邀在明道大學圖書館，舉辦「百變容顏-媽祖手繪畫像面面觀」特展。記者何烱榮／攝影
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國內知名的手繪媽祖畫家黃朱平（筆名朱朱）最近應邀在明道大學圖書館，舉辦「百變容顏...
國內知名的手繪媽祖畫家黃朱平（筆名朱朱）最近應邀在明道大學圖書館，舉辦「百變容顏-媽祖手繪畫像面面觀」特展。記者何烱榮／攝影
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國內知名的手繪媽祖畫家黃朱平（筆名朱朱）手繪的鹿港興化宮媽祖神像。記者何烱榮／翻...
國內知名的手繪媽祖畫家黃朱平（筆名朱朱）手繪的鹿港興化宮媽祖神像。記者何烱榮／翻攝
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