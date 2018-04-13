行銷花博 林佳龍說要推「基隆週」給優惠

2018-04-13 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



基隆市長林右昌今天到台中參訪，看社會住宅、走訪綠川及柳川。台中市長林佳龍今天下午親自導覽綠川，也致贈林右昌「綠川」文創品牌的伴手禮，林右昌讚很不賴。

台中市年底要舉辦世界花卉博覽會，林佳龍邀請林右昌年底來看花博，並靈機一動說要辦「基隆週」，林右昌也贊成。

林佳龍說，2018台中花博也是「台灣的花博」，可以規劃一個禮拜是「基隆週」，讓基隆的文化、特產，各式活動在台中呈現，讓花博成為各縣市交流的平台，基隆市民在當週看花博可以有優惠。