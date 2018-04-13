台中入境一程多站 中市推國際國內旅遊套票

2018-04-13 18:54 中央社 台中13日電



台中市政府推廣「國際線結合國內線套票」，盼國外旅客來台順遊其他景點。觀旅局今天表示，透過國際線引入觀光客進入台中，加上套票策略，希望打造台中成為亞洲國際旅遊樞紐。

台中市政府觀光旅遊局聯合交通部觀光局、中華航空、華信航空，今天邀請香港及台中市近40家旅遊業及航空業者舉行「台中-香港旅行優惠方案」記者會，共同啟動「一程多站聯票優惠方案」，並宣布配合聯票推出住宿、美食、伴手禮等優惠專案。

台中市觀光旅遊局長陳盛山致詞表示，觀光是城市國際化對外行銷的指標，近年市府採取中進中出策略，要讓世界看見台中，並進一步達成南進中出、中進南出，由台中出發飛航亞洲航線，全力開發中台灣與亞洲潛力市場。

陳盛山指出，台中世界花卉博覽會將在11月開幕，推出台中入境一程多站新玩法，盼以優惠機票吸引國外遊客到台中觀光，同時順遊花蓮、澎湖等地，初步以香港為試點城市，積極推廣港客買聯票到台中順遊花蓮、澎湖。

華航香港分公司總經理鍾婉君表示，配合交通部觀光局「2018海灣旅遊年」政策，並增進台中與中台灣旅遊商機，目前聯程機票已開放香港旅客線上訂票，港澳旅客可線上輕鬆選擇不同航點進出方式，體驗國際線結合台灣國內線新玩法。

觀旅局表示，去年吸引港客入境台中27萬人次，今年適逢花博年率先以香港為試點城市，與華航集團攜手規劃聯程機票，目標突破50萬港客人次入境。

透過航程套票入境台中旅遊，可將遊程延伸至花蓮、澎湖、金門，飽覽花東及離島海灣風光，並在台中或高雄都可入出境，提升旅遊便利性，並增添觀光多元性及精采度。（編輯：管中維）