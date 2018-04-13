參訪台中綠川 林右昌：不輸韓國清溪川

2018-04-13 18:54 中央社 台中13日電



基隆市長林右昌（左一）造訪綠川，讚賞市長林佳龍（右一）把河川治理變成城市美學價值。聯合報系記者喻文玟／攝影 分享 facebook 基隆市長林右昌今天到訪台中，下午參訪綠川與柳川，林右昌大讚台中綠川改造「不輸韓國清溪川」；台中市長林佳龍表示，他與林右昌相約參訪基隆，學習基隆港的成功經驗。

林右昌上午先到豐原區安康段共好社宅參訪，下午接著由林佳龍陪同，到中區綠川與柳川參訪，由台中市水利局長周廷彰簡報。

林佳龍致詞時表示，綠川是台中的母親之河，日治時期縱貫鐵路南北在這裡連結，100多年前通車才有市區改正，把市區分散的水道整合才有綠川。中區曾經繁榮後來沒落，接著再起的過程，綠川的整治讓台中人覺得引以為榮，是舊城新生很重要的指標。

林佳龍說，因為綠川、柳川的整治，周邊的生意好一倍以上，過去兩旁很多店面不向河道，現在都面向綠川，過去的東協廣場與第一市場沒有人潮，現在都已逐漸改善，不只綠川改造，台中公園日月湖也經過清淤，成為假日的好去處。

林右昌表示，台中的河川治理與優美化，是台灣非常成功的案例，基隆市區也有5條河川經過，今年爭取到中央的前瞻計畫新台幣10億元預算，也要開始相關規劃與設計，特別來學習台中經驗。

林右昌說，他曾參訪韓國清溪川，台中綠川整治「絕對不輸韓國的清溪川，甚至有過之而無不及」，台灣過去都市的環境，都把河川蓋起來，把污廢水排入河川，應該把建築面向河川，把公園化、水環境的空間，變成生活品質、城市核心的理念與價值，在台中看到成功的典範。

對於多名縣市首長到訪綠川，林佳龍受訪表示，城市交流大部分都面對共同的問題，包括水環境、交通與空氣等，彼此觀摩學習，他也與林右昌相約參訪，對於基隆港附近環境再生相當感佩，將考察基隆的成功經驗。