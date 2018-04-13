林佳龍訪韓行銷台中與花博 受韓媒肯定

2018-04-13 18:56 中央社 首爾13日電



台中市長林佳龍。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台中市長林佳龍受邀於10日至12日訪問南韓慶尚南道昌原市，為韓職開球，宣傳11月將舉行的台中世界花卉博覽會，並與昌原市簽署友好城市及台中宣言，獲多家南韓媒體報導。

韓媒肯定台中擁有美麗的人文風情，是文化觀光大城，透過締結友好城市，將促進台中昌原雙方在經濟、觀光等方面的合作與交流，林市長也邀請韓國民眾到台中參加花博。

慶南新聞、慶南道民日報、體育朝鮮、體育今日、「首爾Pn」等媒體均專文報導肯定台中，林佳龍也接受「韓國文化廣播公司」（MBC）專訪。

其中，「體育朝鮮」及「體育今日」報導，11日晚間NC恐龍隊出戰KT巫師隊的賽事上，林佳龍及昌原市長安商守共同為賽事開球、締結友好城市，展現兩市的友誼，林佳龍並邀請韓國民眾到台中參加花博；而台中花博吉祥物樂虎、來虎與NC恐龍隊吉祥物Dandi霸王龍、Sseri腕龍，也為賽事帶來精采的開場表演。

「慶南道民日報」報導，台中位處台灣中部，擁有國際機場和台中港，不僅是文化觀光城市，更擁有美麗的人文風情，透過台中昌原締結友好城市及旅韓台灣投手王維中的人氣，將進一步促進兩市交流。

「慶南新聞」報導，昌原市希望透過與身為智慧城市的台中，締結友好關係，促進雙方發展，達到強化經濟、觀光等各領域的合作。

「首爾Pn」也肯定，台中是國際商業機器公司（IBM）選定的智慧城市之一，4月10至12日林佳龍率團訪問昌原，並與昌原締結友好城市。

「首爾Pn」報導，旅韓台灣左投手王維中是1982年韓國職棒開賽以來，第一位台灣選手，在球場上表現亮眼，吸引許多韓國粉絲，而王維中曾就讀的國立台灣體育運動大學就位在台中，台中是他的第二故鄉，也因為王維中加入NC恐龍隊的關係，造訪馬山棒球場的台灣觀光客增加了許多。

林佳龍訪韓期間也接受MBC專訪，林佳龍在專訪中表示，昌原是一座美麗且充滿活力的城市，兩市簽署友好城市後，將進一步展開運動、教育、產業、觀光等各方面的交流。

韓國文化廣播公司主持人詢問林佳龍對王維中近來賽事表現亮眼，且在當地頗受歡迎的看法；林佳龍說，王維中是台灣第一位加入韓職的棒球選手，表現優異，相信將帶動更多人關心職棒，也有助台韓雙方面的交流，這是很好的開始。

林佳龍此行出訪韓國行銷台中與花博，除了獲韓媒報導，躍上國際版面，NC恐龍隊最近也在臉書（Facebook）粉絲專頁貼出球團、昌原市政府及林佳龍一行人在馬山球場的紀念合影，以及台中昌原簽署友好城市的照片，象徵兩市友誼長存。