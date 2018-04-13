122歲歷史建物 中市清水國小師生在「活古蹟」上課

2018-04-13 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



在台灣，百年老校有很多，卻很少有像台中市清水國小這般的「活古蹟」，保有122歲的歷史建物，讓人從走進校門開始就發思古之幽情，更像穿越時光的隧道，感受牛罵頭公學校「百二歲」的百年風華。

清水國小是台灣唯一的古蹟學校，從老校門內的誠字碑，紅磚拱門、U字型的磚砌教室、舊講堂、川堂到教師宿舍，一磚一瓦、一樹一木都維持昔日模樣，而著名的日式宿舍群，於2008年登錄為歷史建築，並進行修復活化工程，都是充滿特色的歷史古蹟。

清水國小是少數仍在「活古蹟」上課的學校，最近教師宿舍整修完成，搭配學校古蹟校本課程，是全市21所親山近海樂遊屯戶外教育的遊學基地之一，讓同學們可以走馬看花地沐浴在歷史氛圍中，也可以細細品味枝微末節。

不同於清水國小的歷史古蹟，台中南屯區的永春國小，便如同魔法城堡的化身，猶如走進一千零一夜中的中東建築，鵝黃、粉紅相間的顏色，有著鋸齒狀屋頂的城堡樣貌，令同學每日都像在童話城堡內學習，讓上學充滿雀躍與光榮。