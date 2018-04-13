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122歲歷史建物 中市清水國小師生在「活古蹟」上課

2018-04-13 09:42聯合報 記者黑中亮╱即時報導

在台灣，百年老校有很多，卻很少有像台中市清水國小這般的「活古蹟」，保有122歲的歷史建物，讓人從走進校門開始就發思古之幽情，更像穿越時光的隧道，感受牛罵頭公學校「百二歲」的百年風華。

清水國小是台灣唯一的古蹟學校，從老校門內的誠字碑，紅磚拱門、U字型的磚砌教室、舊講堂、川堂到教師宿舍，一磚一瓦、一樹一木都維持昔日模樣，而著名的日式宿舍群，於2008年登錄為歷史建築，並進行修復活化工程，都是充滿特色的歷史古蹟。

清水國小是少數仍在「活古蹟」上課的學校，最近教師宿舍整修完成，搭配學校古蹟校本課程，是全市21所親山近海樂遊屯戶外教育的遊學基地之一，讓同學們可以走馬看花地沐浴在歷史氛圍中，也可以細細品味枝微末節。

不同於清水國小的歷史古蹟，台中南屯區的永春國小，便如同魔法城堡的化身，猶如走進一千零一夜中的中東建築，鵝黃、粉紅相間的顏色，有著鋸齒狀屋頂的城堡樣貌，令同學每日都像在童話城堡內學習，讓上學充滿雀躍與光榮。

大里區內新國小則以繽紛多彩著稱，從校門的地中海藍白風情外牆及大風車，就敘明學校的色彩斑斕，走進校內那令人咋舌的「彩虹跑道」，讓每個小朋友都開心地奔跑起來，因為如同跑在彩虹上頭，有不一樣的感受，而更特別的是，包括教室窗台上，也有美麗色彩。

校長室內的奉安櫃，是存放昔日天皇敕令的保險櫃。記者黑中亮／攝影
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校長室的木製翻牌屏風，是一目瞭然查看各班教師的出勤狀況。記者黑中亮／攝影
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百二歲的銅雕，是紀念清水國小120歲的見證。記者黑中亮／攝影
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校門內的誠字碑，是傳承近百年的校訓銘刻。記者黑中亮／攝影
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校園內的品格鐘及水池，更是百年不變。記者黑中亮／攝影
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清水公學校的日式宿舍群，是百年特色小學的最著名象徵。記者黑中亮／攝影
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擁有百年歷史不變的清水國小大門，門後的榕樹有如「水」字。記者黑中亮／攝影
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古蹟宿舍沐浴

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