清水國小規畫「校園12景」 訓練學生成導覽尖兵

2018-04-13 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



台中市清水國小是一座百年的「活古蹟校園」，更是台中市「親山近海樂遊屯」的戶外教育基地之一，古蹟課程的教學情境，包括本校U型32間古蹟教室、講堂、日式宿舍群與校園內（含圍牆），日據時代傳承下來的軟硬體設施和文化，彙總出一套鄉土教學校本課程。

教務主任黃杏媚說，搭配學校古蹟校本課程，將全校學生分成低、中、高年級進行學習探索，針對校園12景進行文史傳承，由高年級同學擔任「導覽小尖兵」，負責對低年級同學教導，同時也對外校同學進行校際遊學交流。

老師陳宗威指出，日式宿舍群完整保存後，將做為清水國小的鄉土教室、生活教室、藝文教室、音樂教室、舞蹈教室、餐廳或文創空間，也是開全國先例、唯一結合文資與學校教育的「活古蹟」。

為了提供台中市戶外教育的古蹟教學，在清水國小建置4區12景的藏寶圖式課程，提供學生多元學習展能機會，在文物巡禮方面，建置校史時光迴廊，維護與傳承清小古蹟之美；日式宿舍群保存與學校相關的古物與紀錄，打造亮點學校文創中心。

特別是品格故事區，從校門的水字榕，到誠字碑、枯山水的真柏，見證清水國小的「真誠」校訓，進而建立品格學習廊道、品格榮譽鐘，培養學生品格力，並在古蹟講堂舉辦多元主題學習活動，孕育藝術與人文素養。