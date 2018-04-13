中市3條免費接駁專車 陪大甲媽祖起駕回鑾

2018-04-13 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



大甲鎮瀾宮媽祖今天起駕、4月22日回鑾兩天，台中市配合台中媽祖國際觀光文化節，特別闢駛3條免費接駁專車，其中市區往大甲可在朝富停車場、秋紅谷、朝馬站上車，至大甲體育場轉中型巴士前往鎮瀾宮，回程仍在大甲體育場搭車返回市區；交通局並指出，另規畫有23條公車路線可前往大甲區，自行開車者則可停在美人山營區停車場轉搭接駁車前往鎮瀾宮。

交通局表示，大甲媽祖今天晚間起駕，由市區前往大甲區的民眾，可至朝富路老虎城旁朝富停車場搭車至大甲體育場，沿途行經「秋紅谷」、「朝馬」兩站，再轉乘中型巴士接駁車至大甲國小後，以步行方式前往鎮瀾宮；自行開車的民眾，可在大甲區美人山營區停車場搭乘接駁車，到鄰近大甲市區的大甲高中，再步行前往鎮瀾宮。

除免費接駁車外，現有市區公車也有23條公車路線可以到達大甲區，包括台中客運93、154、157、659，巨業交通167、305，豐原客運92、170、171、172、210、211、212、213、214、215、216等路公車，中台灣客運95路、658，苗栗客運181路及東南客運97、616路及捷順交通811路，都可抵達大甲。

免費接駁車行駛時間及搭乘站牌，4月13日（起駕）下午14時到晚間22時可由朝富停車場（老虎城旁) 出發到大甲體育場，每20至30分鐘一班車，途中停靠秋紅谷及「朝馬站，返程由大甲體育場到 朝富停車場（老虎城)，晚間17時至凌晨2時；大甲體育場至大甲國小及美人山停車場至大甲高中的班次，都是下午15時到至凌晨1時。