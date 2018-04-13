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就是今天！大甲媽今晚11時5分起駕 遶境9天8夜

2018-04-13 08:24聯合報 記者余采瀅╱即時報導

大甲鎮瀾宮媽祖將於今晚11時5分起駕，展開9天8夜的遶境進香行程，沿途行經台中、彰化、雲林、嘉義，全程長達340多公里，22日回鑾安座。今天一早許多信徒已經湧入鎮瀾宮參拜，準備晚間起駕事宜，愈晚人潮愈多。

大甲媽遶境進香活動為期9天8夜，媽祖鑾轎抵達之處，萬千信眾爭相搶著「稜轎腳」，祈求媽祖保佑。今天深夜起駕後，14日駐駕彰化南瑤宮，15日西螺福興宮，16日新港奉天宮、17日於新港奉天宮舉行祝壽大典，18日西螺福興宮，19日北斗奠安宮，20日彰化天后宮，21日清水朝興宮，22日回駕大甲鎮瀾宮。

大甲鎮瀾宮媽祖將於今晚11時5分起駕，展開9天8夜的遶境行程。記者余采瀅／攝影
大甲鎮瀾宮媽祖將於今晚11時5分起駕，展開9天8夜的遶境行程。記者余采瀅／攝影
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鎮瀾宮媽祖遶境

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