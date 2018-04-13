就是今天！大甲媽今晚11時5分起駕 遶境9天8夜

2018-04-13 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



大甲鎮瀾宮媽祖將於今晚11時5分起駕，展開9天8夜的遶境進香行程，沿途行經台中、彰化、雲林、嘉義，全程長達340多公里，22日回鑾安座。今天一早許多信徒已經湧入鎮瀾宮參拜，準備晚間起駕事宜，愈晚人潮愈多。