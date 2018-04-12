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台中金典酒店「暹邏美食節」消暑泰美味

2018-04-12 19:43經濟日報 記者宋健生╱即時報導

天氣逐漸轉熱，台中金典酒店今（12）日宣布，即日起推出「暹邏美食節」，搭配「四人同行一人免費」的優惠，要讓消費者一同感受泰國的輕鬆氛圍，並藉由美食的酸辣好滋味，去除逐漸轉熱的暑氣。

這次美食節，主廚端出泰式咖哩螃蟹、泰式酸辣蝦湯、炸蟹棗、泰式風味米粉湯等當地著名的料理，還有香蕉煎餅、芒果糯米飯等令人回味再三的泰式點心。

金典酒店總經理陳月鳳表示，東南亞地區氣候較炎熱，因此在菜式中非常講究香料的調配及運用，例如香茅、薑黃、辣椒、咖哩等辛辣香料。

這次美食節，主廚端出泰式咖哩螃蟹、泰式酸辣蝦湯、炸蟹棗、泰式風味米粉湯等當地著名...
這次美食節，主廚端出泰式咖哩螃蟹、泰式酸辣蝦湯、炸蟹棗、泰式風味米粉湯等當地著名的料理，還有香蕉煎餅、芒果糯米飯等令人回味再三的泰式點心。記者宋健生／攝影
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天氣逐漸轉熱，台中金典酒店即日起推出「暹邏美食節」，搭配「四人同行一人免費」的優...
天氣逐漸轉熱，台中金典酒店即日起推出「暹邏美食節」，搭配「四人同行一人免費」的優惠，要讓消費者一同感受泰國的輕鬆氛圍，並藉由美食的酸辣好滋味，去除逐漸轉熱的暑氣。記者宋健生／攝影
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東南亞泰國

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