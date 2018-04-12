人類感冒不分冷熱天 土雞感染禽流感也一樣

2018-04-12 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



最近天氣持續溫暖，根據防疫經驗，應已逐漸脫離禽流感好發期，不料，彰化縣芳苑鄉有1家大型土雞場陸續出現雞隻異常大量死亡現象；本月9日飼主主動通報，今天農委會家畜衛生試驗所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員立刻撲殺清場及消毒，

彰化縣動物防疫所長董孟治說，這家土雞場飼主9日通報場內土雞出現異常死亡情形，陸續死亡2900多隻，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，今天確診後，場內飼養的1萬4642隻土雞全部撲殺處理。

董孟治說，今年彰化縣有4場肉鴨場、2場土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，共撲殺3萬2751隻。

這是國內今年第57例禽流感確診紀錄，3月31日屏東縣鹽埔鄉也傳出1處鴨場的鴨隻確診為亞型高病原性禽流感，場內6799隻鴨全面撲殺。當時，根據農委會動植物防疫檢疫局統計資料，全國禽場撲殺總數已達41萬3194隻；若再加上彰化縣新增這場，撲殺總數增至42萬7826隻。