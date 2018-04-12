說不出口的病 姊陪愛滋弟走完最後1哩路

2018-04-12 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



65歲張姓愛滋病患者因年輕染病，後又入監服刑，無法為父送終，得不到家人諒解，打算孤獨死去，直到住進台中榮總，透過社工才聯繫上唯一的親人姊姊。姊姊對弟弟有些怨懟，但還是陪他走完人生最後一哩路，直到整理遺物才發現弟弟失聯的原因，心疼他罹病承受心理壓力，也感謝台中榮總醫療團隊的不放棄與陪伴，讓弟弟臨終不是孤單一個人。

台中榮總感染科醫師林詩萍說，雞尾酒藥物療法讓愛滋病如同治療慢性病般，感染者穩定服藥逾95%，平均壽命幾乎與常人無異，很多病患得知罹病時，多處於焦慮或憂慮的狀況，感染者需要親友的陪伴與關心，但礙於社會異樣眼光，只能把自己關在「門後」。

她指出，台中榮總感染科團隊整合其他科別醫護人員，即時協尋社工或心理師介入，專責個管師利用line群組與病患一對一互動，另也製作客製化藥物圖衛教單張，專業藥盒等，幫助病患回家後準時服藥避免漏藥，前年7月到去年10月的100名住院病患，9成返回工作崗位或就學。