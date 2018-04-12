親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

打撈蘭嶼失聯黑鷹 疑發現2大體飛安會人員不願證實

8歲愛上大12歲音樂老師 混血美女師生戀將修成正果！

說不出口的病 姊陪愛滋弟走完最後1哩路

2018-04-12 15:13聯合報 記者趙容萱╱即時報導

65歲張姓愛滋病患者因年輕染病，後又入監服刑，無法為父送終，得不到家人諒解，打算孤獨死去，直到住進台中榮總，透過社工才聯繫上唯一的親人姊姊。姊姊對弟弟有些怨懟，但還是陪他走完人生最後一哩路，直到整理遺物才發現弟弟失聯的原因，心疼他罹病承受心理壓力，也感謝台中榮總醫療團隊的不放棄與陪伴，讓弟弟臨終不是孤單一個人。

台中榮總感染科醫師林詩萍說，雞尾酒藥物療法讓愛滋病如同治療慢性病般，感染者穩定服藥逾95%，平均壽命幾乎與常人無異，很多病患得知罹病時，多處於焦慮或憂慮的狀況，感染者需要親友的陪伴與關心，但礙於社會異樣眼光，只能把自己關在「門後」。

她指出，台中榮總感染科團隊整合其他科別醫護人員，即時協尋社工或心理師介入，專責個管師利用line群組與病患一對一互動，另也製作客製化藥物圖衛教單張，專業藥盒等，幫助病患回家後準時服藥避免漏藥，前年7月到去年10月的100名住院病患，9成返回工作崗位或就學。

林詩萍也分享，一名美髮師「小林」曾經營18家連鎖髮廊，後因吸毒罹患愛滋，沒有好好服藥控制，身體狀況越來越差，髮廊全數收掉，最後只好求助親姊姊，姊姊堅持帶小林就醫治療，但都被拒收，後來住進台中榮總，在醫護努力下，小林打開心結，認真配合吃藥，如今回到職場。

美髮師「小林」為台中榮總醫護人員修剪頭髮。圖／醫師林詩萍提供
美髮師「小林」為台中榮總醫護人員修剪頭髮。圖／醫師林詩萍提供
分享
台中榮總醫護協助9成的住院愛滋病患重返職場或就學。記者趙容萱／攝影
台中榮總醫護協助9成的住院愛滋病患重返職場或就學。記者趙容萱／攝影
分享
台中榮總醫護協助9成的住院愛滋病患重返職場或就學。記者趙容萱／攝影
台中榮總醫護協助9成的住院愛滋病患重返職場或就學。記者趙容萱／攝影
分享

台中榮總愛滋病社工

相關新聞

這次玩真的？ 大甲媽進香彰化將嚴格取締違法施放煙火

2018-04-12 11:47

大甲媽祖遶境 中市送4000組不鏽鋼碗筷

2018-04-12 14:47

文博會台中館「花開映台中」10家文創業者匯集

2018-04-12 14:46

吃飯看靈車 老饕就愛火葬場美食

2018-04-12 14:23

南投縣議會建議中央：中興新村交給縣府吧

2018-04-12 12:24

林佳龍訪韓國友嘉DMC廠 盼加強企業交流

2018-04-12 12:02

大甲媽祖13日起駕 三層交管不塞車

2018-04-12 11:30

大甲媽祖遶境 台中環保局送出四千組不鏽鋼碗筷

2018-04-12 10:53

吃飯配靈車加哀樂 火葬場美食內行的才知

2018-04-12 10:25

鹿港鎮鹿園5頭母鹿複驗 都很健康

2018-04-12 09:44

大甲媽祖遶境進香明晚起駕 警方公布交通管制措施

2018-04-12 08:54

南投草屯創世園遊券滯銷 桃太郎上街賣

2018-04-12 00:23

花博台中宣言 南韓昌原搶頭香

2018-04-12 00:19

神像咖啡、筊杯橡皮擦… 媽祖商品Q萌 老少都愛

2018-04-12 00:06

大甲媽跟轎必備App 今年新增YouBike站點

2018-04-11 19:59

一生吃苦又罹癌 她做環保回收實踐付出無所求

2018-04-11 19:40

送錯電？中市16戶電器燒壞 台電指變壓器故障

2018-04-11 18:30

大甲媽將遶境 中部交通管制看這裡

2018-04-11 17:49

大甲媽祖13日起駕 逢甲大學推跟轎必備App

2018-04-11 17:21

中市利用3D檢測技術 幫「茄苳樹王」做健檢

2018-04-11 16:37

四月雪來了 八卦山脈桐花季美麗登場

2018-04-11 15:31

老師帶我回家吃飯 一輩子記得他！

2018-04-11 15:27

草屯創世年虧三百萬 園遊券滯銷陷「公益冰河期」

2018-04-11 14:25

300坪超大「台版蔦屋書店」 4月26日進軍台中

2018-04-11 13:24

南投悲情加油站倒2家 公路總局：墊高路基改善中

2018-04-11 08:09

南投觀光區2加油站先後關門 原因很悲情

2018-04-11 08:05

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13
看更多

熱門文章

吳音寧適任嗎？陳景峻：我舉不出適任的理由

2018-04-11 16:26

屏東縣長祭3招管墾丁消費亂象 PTT鄉民：這個好笑

2018-04-11 19:34

影／嚇！曾文水庫缺水 竟變綠色大草原

2018-04-12 07:55

高雄嬤好苦！ 夫和4兒女全過世 靠拾荒拉拔二孫

2018-04-11 15:48

「美魔女級公僕」 嘉市文化局長新人選是林青萍

2018-04-11 22:51

影／吳音寧去留長官決定 柯文哲：我不是她長官

2018-04-11 16:11

郵局徵志工兼清潔人員 網友酸「真是作功德」

2018-04-11 15:52

墾丁梅花鹿深夜成群衝出馬路 民眾憂「天災預警？」

2018-04-12 10:14

賴清德是台灣行政院長 柯文哲：我是台灣台北市長

2018-04-11 18:31

質詢爆火花 柯文哲指王世堅「多方阻撓」世大運

2018-04-11 15:42

這次玩真的？ 大甲媽進香彰化將嚴格取締違法施放煙火

2018-04-12 11:47

遭議員飆罵三字經 林洲民：民代不應對人罵「趕羚羊」

2018-04-11 21:04

大甲媽跟轎必備App 今年新增YouBike站點

2018-04-11 19:59

吃飯配靈車加哀樂 火葬場美食內行的才知

2018-04-12 10:25

苗縣暴紅景點客家圓樓髒亂不堪 居民跳腳遊客搖頭

2018-04-11 21:22

大甲媽祖遶境進香明晚起駕 警方公布交通管制措施

2018-04-12 08:54

議員多次追問是否適任 吳音寧說不出口

2018-04-11 19:14

吳音寧去留 柯：我不是她長官

2018-04-11 23:16

憂影響孩子...桃園夾娃娃機飆13倍 地稅局要查

2018-04-11 23:33

台東外海劇烈對流 綠島下冰雹！

2018-04-11 19:32

北捷民汐線說明會 東湖支線存廢居民險吵起來

2018-04-11 22:57

海淡廠破管停水 澎湖7500戶停22小時

2018-04-11 22:06

巡山員扮柯南追山老鼠 變裝、跟監、偷拍樣樣來

2018-04-11 18:48

王世堅批世大運周年慶 柯文哲反譏後道歉

2018-04-11 23:52

阿里山嘉義製材所 具有申請世界遺產潛力

2018-04-11 19:10

高雄黃線捷運轉乘站增至19站 輕軌二階明年底全線舖軌

2018-04-12 10:41

高雄圓山要揮別LKK 轉型莊園度假飯店

2018-04-11 19:22

送錯電？中市16戶電器燒壞 台電指變壓器故障

2018-04-11 18:30

邱文祥酸老同學柯文哲 別讓北市府淪情色窟

2018-04-11 17:58

士林夜市坑人超貴水果攤 網友：至少有8攤

2018-04-11 15:36

老師帶我回家吃飯 一輩子記得他！

2018-04-11 15:27

帶女兒登記參選市議員 鍾沛君：讓選民看到最真的我

2018-04-11 15:39

大甲媽將遶境 中部交通管制看這裡

2018-04-11 17:49

逾200年出土「大腳磚」當建材 台南這廟添傳奇將辦尋根

2018-04-12 11:35

北市府藏偷拍狼！ 柯文哲：受害者都可以來申訴

2018-04-11 15:53

恢復發放敬老津貼？ 柯文哲：政策不該反覆

2018-04-11 18:56

台灣科慕公司團協優於勞基法 鄭文燦讚：特休假很有人性

2018-04-11 18:33

大甲媽祖13日起駕 逢甲大學推跟轎必備App

2018-04-11 17:21

內湖大港墘公園第一階段完工啟用

2018-04-12 12:13

四月雪來了 八卦山脈桐花季美麗登場

2018-04-11 15:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top