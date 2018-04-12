大甲媽祖遶境進香明晚起駕 警方公布交通管制措施

2018-04-12 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



大甲媽祖遶境進香活動將於本周五晚間11時起駕，22日回鑾，全程9天8夜即將展開，數十萬人湧進大甲鎮瀾宮參拜，交通車輛達到最高潮，大甲分局實施三層交通管制作為，包括第一層的行人徒步區，並規畫「禁止汽車進入區」，13日下午3時起大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南進行管制，最後就是外圍交通疏導管制。

大甲警分局指出，一年一度的台中大甲媽祖國際觀光文化節，都會吸引上百萬人陸續前來鎮瀾宮參拜，尤其是在媽祖起駕、回鑾時，更是同時聚集大量民眾湧入，為避免造成塞車的困擾，維持大甲區內道路交通安全與順暢，除三層管制外，同時呼籲香客信眾大甲，可多搭乘大眾運輸交通工具如台鐵、客運或接駁車，將可免去舟車往返及塞車之苦。

警方也宣導民眾「坐火車、拜媽祖、不塞車」，建議大家可以先將車輛停放鄰近車站，例如北部民眾可將車子停放於苑裡火車站，中、南部民眾，則停放於台中港、清水、沙鹿、龍井、大肚、追分、成功、新烏日及彰化火車站，再搭乘區間車進入大甲車站，而搭高鐵至台中的香客，可於台鐵新烏日站轉乘區間車到大甲站，下車沿蔣公路步行3至5分鐘即可抵達鎮瀾宮。