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大甲媽祖遶境進香明晚起駕 警方公布交通管制措施

2018-04-12 08:54聯合報 記者黑中亮╱即時報導

大甲媽祖遶境進香活動將於本周五晚間11時起駕，22日回鑾，全程9天8夜即將展開，數十萬人湧進大甲鎮瀾宮參拜，交通車輛達到最高潮，大甲分局實施三層交通管制作為，包括第一層的行人徒步區，並規畫「禁止汽車進入區」，13日下午3時起大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南進行管制，最後就是外圍交通疏導管制。

大甲警分局指出，一年一度的台中大甲媽祖國際觀光文化節，都會吸引上百萬人陸續前來鎮瀾宮參拜，尤其是在媽祖起駕、回鑾時，更是同時聚集大量民眾湧入，為避免造成塞車的困擾，維持大甲區內道路交通安全與順暢，除三層管制外，同時呼籲香客信眾大甲，可多搭乘大眾運輸交通工具如台鐵、客運或接駁車，將可免去舟車往返及塞車之苦。

警方也宣導民眾「坐火車、拜媽祖、不塞車」，建議大家可以先將車輛停放鄰近車站，例如北部民眾可將車子停放於苑裡火車站，中、南部民眾，則停放於台中港、清水、沙鹿、龍井、大肚、追分、成功、新烏日及彰化火車站，再搭乘區間車進入大甲車站，而搭高鐵至台中的香客，可於台鐵新烏日站轉乘區間車到大甲站，下車沿蔣公路步行3至5分鐘即可抵達鎮瀾宮。

鎮瀾宮也鼓勵民眾搭乘公車，於豐原或台中搭乘往大甲方向公車，至大甲總站下車，同時安排一長二短接駁路線，長程接駁車：由台中市區老虎城接駁至「大甲體育場」 臨時停車場，短程接駁車由「美人山舊營區」接駁至大甲高中，以及由大甲體育場接駁至大甲國小，均再徒步約5分鐘可至鎮瀾宮。

一年一度的大甲媽祖遶境進香活動，本周五晚間將正式起駕。圖／本報資料照片
一年一度的大甲媽祖遶境進香活動，本周五晚間將正式起駕。圖／本報資料照片
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一年一度的大甲媽祖遶境進香活動，本周五晚間將正式起駕。圖／本報資料照片
一年一度的大甲媽祖遶境進香活動，本周五晚間將正式起駕。圖／本報資料照片
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大甲媽起駕交通疏導圖。圖／大甲警分局提供
大甲媽起駕交通疏導圖。圖／大甲警分局提供
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大甲媽起駕交通疏導圖。圖／大甲警分局提供
大甲媽起駕交通疏導圖。圖／大甲警分局提供
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大甲媽祖鎮瀾宮塞車

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