台中南天宮關公特展 探訪關公文化

2018-04-11 19:29 中央社 台中11日電



台中南天宮關帝廟20日至22日舉辦布施消災法會，會中除祈福與物資捐助活動，另展出關公文物特展，包括清朝敕封關聖帝君的「聖旨」與三國人物的各種兵器，讓民眾了解關公文化。

台中南天宮主任委員吳光雄今天受訪表示，南天宮供奉關聖帝君，為倡導傳統道德文化，每年春季舉辦布施消災法會已成傳統，除有祈福活動，並準備白米等物資，捐助給弱勢民眾。

南天宮今年與中華關聖帝君文化世界弘揚協會合作，出借關公歷史文物在活動中展出，包括清朝咸豐皇帝敕封關聖帝君的真跡「聖旨」，復刻當年曹操用計，要招攬關公的「漢壽亭侯」金印，以及關公畫作36幅、關公年表家譜、三國著名武將所使用的兵器與各種造型木雕等。

吳光雄說，此次借展的文物相當少見，其中長近2公尺的清朝咸豐皇帝敕封關聖帝君的真跡「聖旨」，當中除漢文字之外，還有滿文文字書寫，另有以一比一比例打造三國人物呂布、曹操與劉備的兵器展出。

法會中除舉辦祈福活動，另提供白米等物資，供低收入戶民眾憑相關證件領取。吳光雄說，以往都是由鄰里長調查需要物資民眾統一發放，但有不少看不到的邊緣戶，希望透過活動幫助需要幫助的人。

法會於20日到22日，在台中市東區樂業路進德路口旁空地舉辦，文物展展出時間為上午8時到下午5時。