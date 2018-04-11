創世籌資照顧植物人 園遊券滯銷待認購

2018-04-11 18:01 中央社 南投縣11日電



創世基金會草屯分院28日舉辦公益園遊會，籌募植物人照顧經費，但目前園遊券銷售狀況不佳，遊樂園出動桃太郎人偶今天幫助義工沿街叫賣。

籌募照顧植物人資金，創世基金會草屯分院28日將在南投市中興會堂前廣場舉辦「愛倍增，心串連」公益園遊會，園遊券銷售約2週，不過至今只賣出新台幣1萬多元，嚴重滯銷，竹山桃太郎村遊樂園今天出動桃太郎人偶到草屯鎮大觀市場沿街促銷宣傳。

「公益園遊券1張100元，幫助植物人還可抽電視」，創世基金會義工和桃太郎人偶熱情叫賣，希望幫助植物人的園遊券獲認助。創世草屯院長曾香潓指出，園遊會即將來到，因攤位與物資募集不易，曾邀請植物人到園區遊玩的桃太郎村派出桃太郎人偶「神救援」，當天也會來開場表演，增添熱鬧氣氛。

曾香潓表示，受經濟景氣影響，除外界捐款減少，園遊券銷售狀況也較往年更差，創世草屯分院去年收支約有1成、300萬元缺口，入不敷出，盼號召更多善心人士、企業商家支持植物人安養經費，民眾可認購園遊券當天使用，或轉捐二次公益，讓其他社福機構孩童同樂。

曾香潓說，公益園遊會28日上午10時到下午3時在中興會堂前廣場舉行，預計設50攤，除有在地商家捐贈農特產品義賣，還有電視、冰箱等摸彩活動，歡迎參加或認助攤位及園遊券、也可提供物資或贊助經費。