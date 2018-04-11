南投悲情加油站倒2家 公路總局：墊高路基改善中

2018-04-11 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投市小溪橋是通往中興新村的要道，因為地勢低窪，以往大雨貓羅溪、樟平溪水倒灌，造成軍功里淹水一公尺，不僅交通中斷，附近兩家加油站還不堪一再淹水結束營業，被稱為是「悲情加油站」，公路總局從昨天起動工，將墊高小溪橋到祖祠路間路基，改善淹水問題，也解除南投市大患。

「小溪橋路段終於要改善了，希望淹水惡夢不會再發生」南投市軍功里長廖永裕說，中興路交通便利又是南投和中興新村要道，但每到夏季居民就提心吊膽，擔心大雨不斷，軍功里淹成水鄉澤國。

居民賴小姐說，中興路車流多，中油和台塑分別開設加油站，相隔不到100公尺，生意都不錯。但是前幾年大雨淹水，加油站幾乎都被泡在水中，重新整理後沒多久又淹水，加油站成了泡水站，業者也不堪損失，先後結束營業。許多外地遊客經過，看到兩家加油站都關閉，還納悶「難道生意很差？」