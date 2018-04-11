親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

綠營四大老天王重出江湖...看看歷史他出線勝率最低

卡管兼打葉俊榮 台大師痛批：爛政府 台灣就縮在小島上

南投悲情加油站倒2家 公路總局：墊高路基改善中

2018-04-11 08:09聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投市小溪橋是通往中興新村的要道，因為地勢低窪，以往大雨貓羅溪、樟平溪水倒灌，造成軍功里淹水一公尺，不僅交通中斷，附近兩家加油站還不堪一再淹水結束營業，被稱為是「悲情加油站」，公路總局從昨天起動工，將墊高小溪橋到祖祠路間路基，改善淹水問題，也解除南投市大患。

「小溪橋路段終於要改善了，希望淹水惡夢不會再發生」南投市軍功里長廖永裕說，中興路交通便利又是南投和中興新村要道，但每到夏季居民就提心吊膽，擔心大雨不斷，軍功里淹成水鄉澤國。

居民賴小姐說，中興路車流多，中油和台塑分別開設加油站，相隔不到100公尺，生意都不錯。但是前幾年大雨淹水，加油站幾乎都被泡在水中，重新整理後沒多久又淹水，加油站成了泡水站，業者也不堪損失，先後結束營業。許多外地遊客經過，看到兩家加油站都關閉，還納悶「難道生意很差？」

公路總局南投工務段即日起進行中興路路基墊高工程，地點小溪橋北端至祖祠路間路段，並調緩道路坡度，增加行車視距，以避免道路淹水及增加行車順暢。第一階段封閉北向車道施工預定8月30日完工後，再封閉南向車道施工，希望12月底前完工，全面開放通車。施工期間也請駕駛人多改走祖祠路及國道3號，以疏解交通流量。

南投市中興路小溪橋北端兩家加油站，因為不堪一再淹水受損，乾脆都結束營業，成了特殊...
南投市中興路小溪橋北端兩家加油站，因為不堪一再淹水受損，乾脆都結束營業，成了特殊景觀。記者江良誠／攝影
分享
南投市中興路小溪橋北端兩家加油站，因為不堪一再淹水受損，乾脆都結束營業，成了特殊...
南投市中興路小溪橋北端兩家加油站，因為不堪一再淹水受損，乾脆都結束營業，成了特殊景觀。記者江良誠／攝影
分享
南投市中興路小溪橋以北地勢低窪，過去大雨淹水災情嚴重，附近兩家加油站因為一再淹水...
南投市中興路小溪橋以北地勢低窪，過去大雨淹水災情嚴重，附近兩家加油站因為一再淹水泡湯，乾脆都結束營業。記者江良誠／攝影
分享

淹水加油站中興新村

相關新聞

南投觀光區2加油站先後關門 原因很悲情

2018-04-11 08:05

地勢低窪常淹水 南投墊高小溪橋路基

2018-04-10 23:18

暨大研發茭白筍LED燈具改良 比鈉燈更省

2018-04-10 23:11

民代牽線加油站 滿500元送茂谷柑

2018-04-10 23:07

彰化洋蔥免費撿 台中捐發票就送

2018-04-10 23:04

更生長照員到府服務 家屬：會怕

2018-04-10 22:58

監獄開設照服班 培訓人力

2018-04-10 22:54

中市萬人健行大會 週末大坑出發

2018-04-10 16:44

彰化撿免費洋蔥成全民運動 業者：近日再釋出一批

2018-04-10 14:47

外國建築師出難題 沒提示 本土營造被整

2018-04-10 14:09

83歲的阿嬤 守著60年的老書店

2018-04-10 12:07

暖！台中10家加油站挺農友 加油就送茂谷柑

2018-04-10 11:48

牙醫力挺張溫鷹之女競選議員 醫界推代言

2018-04-10 11:42

埔里半百老榕 不想叫「金城武」

2018-04-09 23:51

川妹子鳳爪 思鄉情更添風味

2018-04-09 23:51

中市空汙有改善 環團：沒預期好

2018-04-09 23:47

南投縣補救教學 市區比偏鄉需要

2018-04-09 23:47

彰化活化公墓 蓋公園、設光電板

2018-04-09 23:46

補救教學 課間比課後還有效

2018-04-09 23:46

烏日拒屠宰場 林佳龍：加強溝通

2018-04-09 23:39

換購電動機車 中市補助最高逾4萬元

2018-04-09 23:26

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13
看更多

熱門文章

墾丁再爆16500元海鮮大餐 店家：客人當天吃得很開心

2018-04-10 20:02

新埔日本公園 走十分鐘就可俯瞰全鎮美景

2018-04-10 09:54

沒水用如何安居樂業？新園鄉民集結百人抗議

2018-04-10 12:12

綠基隆安樂區議員民調出爐 賴正庸落馬

2018-04-10 12:36

為基隆國際磯釣賽代言 沈文程：我等了10年

2018-04-10 15:53

濁水溪種樹 賴清德：治沙不再是民眾怒一次才走一步

2018-04-10 11:46

曾文水庫蓄水剩12％ 南部進入水情最艱困期

2018-04-10 09:08

砸8.5億元辦桃園農博 議員轟燒錢動員

2018-04-10 11:26

故宮南院ＢＯＴ樺舍商旅嘉義館 驚傳裁員

2018-04-10 15:49

推電子支付 柯P：北市2年內消滅銅板、紙鈔

2018-04-10 15:37

茂林美雅谷現在變這樣 冒生命危險入山值得嗎

2018-04-10 19:19

停工快3年…遠雄維護大巨蛋耗17億 不排除求償

2018-04-10 14:19

台南停車用路秩序大執法 這個路段千萬要小心

2018-04-10 11:41

蘇花改綁手綁腳 宜蘭人要求開放雙車道提高限速

2018-04-10 09:25

基隆市警局半夜拆蔣中正銅像 林右昌：這是政策

2018-04-10 13:12

嘉義長庚中西醫整合 44歲產婦獲千金

2018-04-10 12:34

牙醫力挺張溫鷹之女競選議員 醫界推代言

2018-04-10 11:42

「我想為竹市做點事！」 竹科工程師參選市議員

2018-04-10 15:53

曾說「兩岸床頭吵床尾和」 柯P今坦承失言

2018-04-10 16:29

藍議員闖基隆警局對鏡子獻花爆拉扯 「還我蔣公銅像」

2018-04-10 16:34

公部門怠惰？阿里山精華店面荒廢養蚊子！

2018-04-10 15:56

象鼻岩保護聲浪起 基隆鳥會申請提報「自然紀念物」

2018-04-10 10:18

青田食堂以餐桌為概念 一站式照護銀髮族

2018-04-10 11:27

全國唯一水難救助器材車 新竹市消防團隊獨家研發

2018-04-10 12:32

國民黨嘉縣長候選人提名登記今截止 吳育仁：準備好了

2018-04-10 11:38

83歲的阿嬤 守著60年的老書店

2018-04-10 12:07

搭小黃剛好百元沒折扣 申訴被酸小二生都知道「>」意思

2018-04-11 07:04

彰化撿免費洋蔥成全民運動 業者：近日再釋出一批

2018-04-10 14:47

瑞芳保育區「被」消失 新北批台電顛倒是非

2018-04-10 12:06

南投悲情加油站倒2家 公路總局：墊高路基改善中

2018-04-11 08:09

議員偕丁守中會勘大巨蛋 遠雄：除鏽結構修繕逾17億

2018-04-10 11:34

蜂農斷層 30歲青農王重鈞看到養蜂商機

2018-04-10 15:14

桃園機捷人事異動 總經理由副總蒲鶴章代理

2018-04-10 15:53

賴清德私幼公立化做功德？台南藍軍罵花大錢將一場空

2018-04-10 16:02

暖！台中10家加油站挺農友 加油就送茂谷柑

2018-04-10 11:48

基市警局蔣公銅像搬桃園 市府：有挪空間出來

2018-04-10 11:26

不想與豬糞水為伍 雲林大埤鄉民二度陳抗

2018-04-10 15:54

貴！水果7包1500元 士林掃蕩違規攤商

2018-04-10 23:57

長照業者吞沒加班費A公帑 南市府不聞不問遭監院糾正

2018-04-10 17:19

台南首座社區智慧回收機啟用 投瓶罐就有優惠

2018-04-10 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top