南投悲情加油站倒2家 公路總局：墊高路基改善中
南投市小溪橋是通往中興新村的要道，因為地勢低窪，以往大雨貓羅溪、樟平溪水倒灌，造成軍功里淹水一公尺，不僅交通中斷，附近兩家加油站還不堪一再淹水結束營業，被稱為是「悲情加油站」，公路總局從昨天起動工，將墊高小溪橋到祖祠路間路基，改善淹水問題，也解除南投市大患。
「小溪橋路段終於要改善了，希望淹水惡夢不會再發生」南投市軍功里長廖永裕說，中興路交通便利又是南投和中興新村要道，但每到夏季居民就提心吊膽，擔心大雨不斷，軍功里淹成水鄉澤國。
居民賴小姐說，中興路車流多，中油和台塑分別開設加油站，相隔不到100公尺，生意都不錯。但是前幾年大雨淹水，加油站幾乎都被泡在水中，重新整理後沒多久又淹水，加油站成了泡水站，業者也不堪損失，先後結束營業。許多外地遊客經過，看到兩家加油站都關閉，還納悶「難道生意很差？」
公路總局南投工務段即日起進行中興路路基墊高工程，地點小溪橋北端至祖祠路間路段，並調緩道路坡度，增加行車視距，以避免道路淹水及增加行車順暢。第一階段封閉北向車道施工預定8月30日完工後，再封閉南向車道施工，希望12月底前完工，全面開放通車。施工期間也請駕駛人多改走祖祠路及國道3號，以疏解交通流量。
留言