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新修勞基法還是霧煞煞 彰化勞工處報你知

2018-04-10 15:57聯合報 記者劉明岩╱即時報導

新修勞動基準法今年3月1日施行，不管資方或勞方其實都霧煞煞，彰化縣府勞工處因此提供相關服務措施，包括彰化八大生活圈辦理12場次勞動法令宣導會，並接受預約30人以上的勞動基準法宣導服務，以及事業單位一對一法令輔導服務。

此次新修法給予雇主及勞工實務上的運用彈性，其中有關加班時數總量控管、輪班換班休息時間變更、每7日週期內調整例假的部分，應經工會（優先）同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後才可實施。

此外，事業單位若要實施變形工時、正常工時外工作(延長工作時間)、女性夜間工作等事項，也須經工會（優先）或勞資會議同意。

不過，勞工處長吳蘭梅說，縣內事業單位多屬30人以下的中小型企業，且多數事業單位尚不清楚或未依規定召開勞資會議，為協助事業單位依法召開勞資會議，進而依法實施勞基法相關規定，今年度特別針對勞動部專案檢查的業別在檢查前也會進行相關的宣導。

專業檢查的業別包括醫療院所、儲配運輸物流與汽車貨運業、物業管理事業機構、幼兒園、工讀生、指定適用勞動基準法例假等彈性放寬的行業、保全服務業、部分工時、金融保險業、電子零組件製造業、養護機構、勞動派遣業等。

彰化縣政府將陸續開辦勞動法令系列宣導會，且全程免費，歡迎有意願參加者，至縣府全球資訊網－訊息中心－教育訓練（網址：http://www.chcg.gov.tw/ch/03news/03training.asp）線上報名。

新修勞動基準法今年3月1日施行，不管資方或勞方其實都霧煞煞，彰化縣府勞工處今天因...
新修勞動基準法今年3月1日施行，不管資方或勞方其實都霧煞煞，彰化縣府勞工處今天因此舉辦宣導活動，期落實法令規定。記者劉明岩／攝影
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