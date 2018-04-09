中市推廣環保禮炮車 遶境誓師今登場

2018-04-09 19:11 中央社 台中9日電



台中市政府為改善空氣品質，結合各宮廟推廣「環保禮炮車」，已有69間宮廟響應，9日各宮廟環保禮炮車齊聚市府廣場舉辦遶境誓師大會。 中央社 分享 facebook 台中市政府為改善空氣品質，結合各宮廟推廣「環保禮炮車」，已有69間宮廟響應，台中市長林佳龍今天與各宮廟代表舉行遶境誓師大會，共同宣示捍衛空氣品質的決心。

「三月瘋媽祖」，大甲媽祖遶境活動將於13日晚上起駕，市府為改善空氣品質，與各宮廟合作推廣使用「環保禮炮車」，減少燃放鞭炮造成空污，到3月底為止已有69家宮廟響應自行購置，市府下午在市府廣場前舉行遶境誓師大會。

林佳龍表示，市府於去年購置環保禮炮車供宮廟或宗教團體免費借用，也鼓勵民間自行購買，在一年的積極推動下，已有69間宮廟響應。遶境燃放鞭炮高度剛好在呼吸道附近，影響宮廟人員或隨行信眾健康，現在藉由減少鞭炮及使用環保禮炮車，可以省錢又顧健康，希望台中市全部的宮廟都能響應。

對於台中市今年第一季PM2.5與紫爆天數較去年同期減量，環保署長李應元更公開肯定市府的努力在六都中名列前茅，且已達各縣市中段班，林佳龍會後對此受訪表示，市府不以此為滿，將朝2019年達到國家標準15微克持續努力。

林佳龍指出，市府藉由制定生煤管制自治條例，大減台中火力發電廠500萬噸生煤用量，破除火力全開的謠言，雖然空污受到大環境影響，但市府積極改善人為污染，去年也獲得環保署頒發1000萬元獎金。

林佳龍表示，目前台中市PM2.5年均濃度離國家標準15微克還剩5微克，市府將徹底改善，有具體作為，也有信心，期待改善空污是全民運動，不要變成選舉的口水。