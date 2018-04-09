台中市議長提早開打？ 綠議員嗆議長下台

2018-04-09 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議會今天召開程序委員會，確定4月16、17日兩天舉行第13次臨時會，市長林佳龍將進行市府千億元海水採礦投資簽訂MOU案的專案報告。會中民進黨議員何敏誠對議長林士昌議沒有讓議員充分表達意見，怒嗆「議長下台」、「不會做議長就不要做」。林士昌不甘示弱回嗆「你那麼會做，又選不上議長」，氣氛尷尬。

藍綠雙方沒共識，藍營嗆臨時會和大會怎能混為一談，民進黨議員根本護航市府。場面火爆，林士昌議長立刻宣布議事確認，會議散會。

何敏誠立刻表示，很多議員沒表示意見就散會，且質疑臨時會合法性，怒嗆「議長下台」、「不會做議長就不要做」。林士昌回擊「你那麼會做，又選不上議長」。何敏誠說「我下屆一定會跟你競選議長，我只是怕議員選不上而已。」

台中市政府上月與德商霍夫曼公司簽訂1100億元的海水採礦投資案，簽訂MOU，被爆料德商是一人公司。台中市議國民黨議員連署要求議會召開臨時會，要求市長林佳龍專案報告。市議會今開程序委員會，確定臨時會召開時間為4月16及17日二天。

國民黨議員楊正中建議加碼報告虐嬰事件專案報告、花博門票售票情形專案報告、肉品市場遷移專案報告以及選舉期間行政中立專案報告。