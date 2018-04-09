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忍耐是否損害自己 常露法師告訴韓學生：是觀察和思考

2018-04-09 17:41聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市慈明高中董事長常露法師今受邀赴韓國東義大學，以「亞洲共同體：大學生對未來的安排與計畫」為題對人文學系近百位學生演講，許多學生在聽講後彷彿打開了心靈，紛紛提出問題詢問，常露法師也一一解答，讓學生們露出滿意的微笑。

據了解，以常露法師是高中的董事長，又是宗教界人士，此次能受邀到韓國的大學演講，且受到極高規格的接待，算是開創了先例。

常露在東義大學除了宣揚慈明的治校理念，也有利於未來慈明的學生在讀完高中後，可以直接赴韓國攻讀大學。

演講中，常露法師勉勵大學生應培養表達與溝通能力，因為無論是學習、工作或是人際交往，都需要良好的語言或文字表達能力。她特別提到「情緒是本能、示弱是本事」所謂忍一時風平浪靜，退一步海闊天空，凡事不妨退一步思考而達成雙贏局面。

但常露的這番話，有學生提問時質疑，跟朋友有矛盾時要忍耐，但忍耐是否是損害了自己，沒有競力？常露答說，每一個人來自不同的家庭和成長環境，認知會有不同，所謂的忍耐不是消極，而是觀察和思考；有時做錯事，有人提醒或罵我們，我們此時需要思考「我是否需要改進？」。

常露也說，如果有人誹謗你、罵你，你可以不接受， 你不接受就不動心，你不動心，他所罵的就還給他了；就像我送你東西，你不喜歡，你不會接受，就還給我了，我就自己帶回來。

台中市慈明高中董事長常露法師今受邀赴韓國東義大學，以「亞洲共同體：大學生對未來的...
台中市慈明高中董事長常露法師今受邀赴韓國東義大學，以「亞洲共同體：大學生對未來的安排與計畫」為題對人文學系近百位學生演講。圖／慈明高中提供
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台中市慈明高中董事長常露法師（左）今受邀赴韓國東義大學，以「亞洲共同體：大學生對...
台中市慈明高中董事長常露法師（左）今受邀赴韓國東義大學，以「亞洲共同體：大學生對未來的安排與計畫」為題對人文學系近百位學生演講。圖／
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