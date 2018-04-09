親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蘇貞昌戰新北？昔：不選第三次 今：慎重考慮

拒當「金城武樹」 埔里居民為樹名引正反論戰

2018-04-09 15:47聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣有棵「埔里金城武樹」因被碧綠茭白筍田包圍，而成鎮內顯著地標，有民眾因此命名...
南投縣有棵「埔里金城武樹」因被碧綠茭白筍田包圍，而成鎮內顯著地標，有民眾因此命名。記者賴香珊／攝影
分享
南投縣埔里鎮向善里有棵樹齡逾50年的大榕樹，因被碧綠茭白筍田包圍，而成鎮內顯著地標，有民眾將它取名為「埔里金城武樹」，當地「山城馬」也列為重要指引指標，因此打響名號，未料引發地方正反論戰。

鎮代潘英輝指出，「埔里金城武樹」位在向善里投73線通過向善橋路中央，雖其非百年老榕，但樹型和樹冠優美，且周邊種植大片茭白筍田，碧綠養眼，與台東池上伯朗大道金城武樹有異曲同工之妙，有民眾才以此命名，但加上埔里區隔。

沒想到，因「埔里山城派對馬拉松」近幾年辦得有聲有色，躍進全國重要馬拉松賽事，其中全馬路線行經投73線，向善大榕成明顯地標，也設置「埔里金城武樹」標示牌和補給點，而有不少人拍照打卡，名號不脛而走，地方出現反彈聲浪。

「金城武又沒來過，這樣取很怪！」陳姓居民提到，台東金城武樹已夠有名，且是真的有明星加持，沒必要跟風學人家命名，沒創意又像在抄襲；鎮代潘英輝也建議，依地方特色重新取符合在地的樹名，對地方會更具意義，也才能走得久遠。

但也有民眾覺得「埔里金城武樹」好不容易小名氣，重新命名恐前功盡棄，對此，向善里長賴志成則樂觀看待，他認為，名字是其次，能結合鄰近向善堤防親水公園，營造適合民眾慢跑、騎自行車等活動，成為鎮內新的休閒景點才是重點。

南投縣有棵「埔里金城武樹」樹齡逾50年的大榕樹，成鎮內顯著地標。為記者賴香珊／攝...
南投縣有棵「埔里金城武樹」樹齡逾50年的大榕樹，成鎮內顯著地標。為記者賴香珊／攝影
分享
南投縣埔里鎮向善里大榕樹樹型和樹冠優美成鎮內地標，而有「埔里金城武樹」之稱。為記...
南投縣埔里鎮向善里大榕樹樹型和樹冠優美成鎮內地標，而有「埔里金城武樹」之稱。為記者賴香珊／攝影
分享

埔里台東

相關新聞

台中空氣品質 全台中段班？李應元：是真的

2018-04-09 14:27

彰化百噸洋蔥免費任人撿 台中人都跑來撿免錢

2018-04-09 16:36

反對烏日蓋屠宰場 中市府：會再溝通

2018-04-09 13:57

轄區比彰化廣闊 仁愛分局長慰勤要跨3縣

2018-04-09 13:15

攤商入百貨 「貴婦菜市場」吸年輕客

2018-04-08 23:55

中市「油水分離」 逢甲夜市更衛生

2018-04-08 23:52

星期評論／跳脫慈善 社企須如企業經營

2018-04-08 23:49

餅店老闆慶開幕 展4輛億元超跑

2018-04-08 23:16

台中公園糞水四溢 市民怒：臭死了！

2018-04-08 18:11

影／盧秀燕：財團法人法不利宗教 籲執政黨拿開黑手

2018-04-08 16:46

翻轉逢甲夜市環境 中市府花百萬設油脂截留器

2018-04-08 15:54

花壇新農匯農創嘉年華 小農好物任你買

2018-04-08 15:10

強化救災技能 中市消防局派員赴歐參訓

2018-04-08 14:38

服務42年 日月潭「館長」張世佐將退休

2018-04-08 12:49

認識公部門工作 南投暑期實習助探索職涯

2018-04-08 12:12

逢甲夜市完成油脂截留工程 提升環境品質

2018-04-08 10:47

影／清苦仍省下買菜錢 94歲老兵捐小熊撲滿背後有原因

2018-04-08 10:18

血友病怕流血？14歲男預防注射樂當冒險王

2018-04-08 09:30

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13

法拉利藍寶堅尼超跑助陣 台灣餅店大陸火回台開店

2018-04-08 12:19
看更多

熱門文章

確定不選了！ 吳碧珠：人生應該在最美好時候結束

2018-04-08 16:57

傳坑殺觀光客？台東消保官：標示清楚就沒貴不貴問題

2018-04-08 20:35

那一夜食物被掃光！連假塞車讓東澳爆出翻倍的商機

2018-04-08 17:03

不識上百年海關地界碑 他放在家當花台30年

2018-04-08 18:24

台灣燈會落幕 爆廠商欠200多名工讀生薪資

2018-04-09 14:44

別再餵了！ 平溪區公所陳米魯減肥中

2018-04-09 00:23

新開骨科 大湖衛生所已有4名主任級以上專科門診

2018-04-08 19:24

不必出國 台南新化就能拍出濃濃日本櫻花風

2018-04-09 09:00

西濱苗栗最後一哩路端節前通車 千萬生態廊道橋亮相

2018-04-09 12:34

國光客運臨時站擋得了雨嗎？ 林右昌：不用擔心

2018-04-09 12:50

競選文宣掛滿街惹議 余筱萍：很不好意思

2018-04-08 20:11

影／盛世公主基隆港首航 迷人鳴笛聲再現

2018-04-08 18:11

跑酷跑上了古蹟 苗栗縣文觀局要查

2018-04-08 20:08

嘉縣義竹溪洲村 台灣桑椹村

2018-04-08 23:19

嘉義新港50年花生脆 離鄉遊子思念的滋味

2018-04-08 17:20

跑酷攀爬魚藤坪斷橋 文觀局要查是否違法

2018-04-08 22:53

期待再相會 萬國戲院拆舊匾額熄燈

2018-04-08 20:14

屏東公園關公像被斷手 熱心人為他「接骨療傷」

2018-04-09 08:20

全台最長懸索橋新溪口吊橋 膽小沒體力別挑戰

2018-04-09 10:17

每人限1輛 新竹市民購電動機車最高補助3萬元

2018-04-09 14:44

神轎衝撞教會 和好禮拜化解衝突

2018-04-08 19:00

何明德行善團免費造橋「建1送1」 後壁2座橋通車

2018-04-08 20:11

50年花生脆 嘉義新港唰嘴好滋味

2018-04-09 00:35

九旬「熟男」跳國標 時髦又苗條

2018-04-08 23:54

台中公園糞水四溢 市民怒：臭死了！

2018-04-08 18:11

好意增建公廁竟成阻力 美濃夥房學堂前景堪虞

2018-04-08 20:18

城南有意思閉幕音樂會 柯文哲驚喜現身

2018-04-08 21:56

桃園農博女警車隊亮麗 合照可以加Line不行

2018-04-09 12:28

客製化雨衣好透氣 茶農「呷好逗相報」

2018-04-09 00:25

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

「盛世公主」去年被嫌吵 今年基隆母港首航驚豔

2018-04-09 00:01

放暑假 台南違停罰金少收7百萬

2018-04-09 00:41

棄科技從農救己一命 蔡文清立志種出安心蔬菜

2018-04-08 20:16

盛世公主首航 基隆收到3保證

2018-04-08 23:35

文化國小陳芊靜疊杯世錦賽 世界最強台灣第一人

2018-04-09 15:07

台南利用大數據 算出城市道路危機

2018-04-09 00:39

假日怕塞爆 遊新溪口吊橋還有條藍色公路

2018-04-09 10:14

中市「油水分離」 逢甲夜市更衛生

2018-04-08 23:52

餅店老闆慶開幕 展4輛億元超跑

2018-04-08 23:16

攤商入百貨 「貴婦菜市場」吸年輕客

2018-04-08 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top