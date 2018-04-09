拒當「金城武樹」 埔里居民為樹名引正反論戰

2018-04-09 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣有棵「埔里金城武樹」因被碧綠茭白筍田包圍，而成鎮內顯著地標，有民眾因此命名。記者賴香珊／攝影 分享 facebook 南投縣埔里鎮向善里有棵樹齡逾50年的大榕樹，因被碧綠茭白筍田包圍，而成鎮內顯著地標，有民眾將它取名為「埔里金城武樹」，當地「山城馬」也列為重要指引指標，因此打響名號，未料引發地方正反論戰。

鎮代潘英輝指出，「埔里金城武樹」位在向善里投73線通過向善橋路中央，雖其非百年老榕，但樹型和樹冠優美，且周邊種植大片茭白筍田，碧綠養眼，與台東池上伯朗大道金城武樹有異曲同工之妙，有民眾才以此命名，但加上埔里區隔。

沒想到，因「埔里山城派對馬拉松」近幾年辦得有聲有色，躍進全國重要馬拉松賽事，其中全馬路線行經投73線，向善大榕成明顯地標，也設置「埔里金城武樹」標示牌和補給點，而有不少人拍照打卡，名號不脛而走，地方出現反彈聲浪。

「金城武又沒來過，這樣取很怪！」陳姓居民提到，台東金城武樹已夠有名，且是真的有明星加持，沒必要跟風學人家命名，沒創意又像在抄襲；鎮代潘英輝也建議，依地方特色重新取符合在地的樹名，對地方會更具意義，也才能走得久遠。