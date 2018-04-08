台中公園糞水四溢 市民怒：臭死了！

2018-04-08 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



連續假日，公務機關的執行能力也放假？台中公園四周擺設的流動廁所因無人清理，糞水四溢，讀者打電話向本報反映。

讀者說，這幾處擺設流動廁所的地點分別是公園路和平等街口、氣象台邊，以及網球場旁，原本是方便市民的用意，但因廁所無人清理，反而惡臭和糞水四溢，不僅市民不敢上，有外籍遊客經過，也影響台中市的國際形象。