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施明德：管中閔厲害當選了 憑什麼不讓他上任？

台中公園糞水四溢 市民怒：臭死了！

2018-04-08 18:11聯合報 記者黃寅╱即時報導

連續假日，公務機關的執行能力也放假？台中公園四周擺設的流動廁所因無人清理，糞水四溢，讀者打電話向本報反映。

讀者說，這幾處擺設流動廁所的地點分別是公園路和平等街口、氣象台邊，以及網球場旁，原本是方便市民的用意，但因廁所無人清理，反而惡臭和糞水四溢，不僅市民不敢上，有外籍遊客經過，也影響台中市的國際形象。

環保局長白智榮說，正瞭解是建設局還是那一單位擺的，如果嚴重造成環境汙染，不排除開罰，但清理一事，要查明是那一單位再由該位負責。

台中公園四周擺設的流動廁所糞水四溢，市民反映臭死了！圖／讀者提供
台中公園四周擺設的流動廁所糞水四溢，市民反映臭死了！圖／讀者提供
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台中公園四周擺設的流動廁所糞水四溢，市民反映臭死了！圖／讀者提供
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台中公園四周擺設的流動廁所糞水四溢，市民反映臭死了！圖／讀者提供
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廁所
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