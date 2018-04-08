認識公部門工作 南投暑期實習助探索職涯

2018-04-08 12:12 中央社 南投縣8日電



南投縣政府、南投林管處今年持續招募暑期實習生，協助青年學生提早探索職涯，根據往年經驗，名額搶手且效果很好，還有實習生立定志向，之後成為環境教育教師。

林務局南投林區管理處奧萬大自然教育中心，今年暑假提供6到10個實習名額，南投林管處長李炎壽今天說，實習內容為協助環境教育活動、暑期營隊籌備與執行、自然教育中心場域風險管理、課程方案發展等工作，實習期間供住宿，歡迎大專院校森林、生物、生態、環境教育、觀光及休閒管理相關系所學生申請。

李炎壽說，根據往年觀察及學生心得回饋，發現實習學生藉實務過程學習與成長，還有畢業後即投入環境教育相關專業領域的從業人員，以奧萬大自然教育中心為例，有2名前實習生今年成為環境教育教師，歡迎未規劃暑假計畫的學生申請，4月23日截止受理。

南投縣政府規劃7月2日到8月30日辦理大專學生公部門暑期工讀，提供38個機會，設籍南投縣一年以上並就讀國內大專院校具學籍學生可報名，不含空中大學、研究生、應屆畢業生等身分，4月16日到27日受理報名，可到縣府官網、鄉鎮市公所、就業服務據點索取簡章。

縣政府社會及勞動處表示，縣長林明溱相當重視青年就業，為協助提早規劃個人職涯，爭取中央就業安定基金經費補助辦理暑期工讀計畫，希望透過公部門職場體驗，提供縣籍青年學生職業性向試探機會，幫助建立職涯發展觀念、培養正確工作觀及充實技能。