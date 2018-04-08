民調、網路聲量成選戰工具 國民黨、民進黨都在用

臉書個資外洩掀起全球風暴，事實上國內各黨派政治人物透過網路聲量、民調數字等，掌握民眾關切的議題，甚至探究選民意向，早已是基本功。

國民黨台中市長初選期間，各陣營都透過民調或觀察網路聲量，如PTT、GA數據或臉書熱度，再根據基層實際的回應來擬訂策略。坊間也有許多民調或顧問公司，會向參選人提供各種觀察報告，做為選舉參考。

立委江啟臣幕僚表示，觀察網路聲量，可發現空汙、薪水等議題，都是台中人關切的，也成為選戰主打。立委盧秀燕陣營也透過多波民調，掌握與對手的支持度差距，甚至可分析到各區、各里態勢，再進行補強。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷說，南投縣長選舉目前仍未正式啟動，有關於選舉操盤的運作，仍是由黨中央運作，但是對於網路上南投縣民關切的問題或話題，縣黨部也會密切觀察，藉此瞭解選民尤其是年輕選民的意向，但因資源有限，難有專門團隊蒐集大數據。

國民黨南投縣黨部主委洪榮章說，南投縣高齡化人口多，數位化程度還不普及，選戰仍以傳統方式較為奏效。要瞭解選民的意見或看法，最好的選戰策略就是平時勤走基層，瞭解地方須求，和選民博感情。

民進黨嘉義縣長提名人翁章梁競選團隊，透過臉書成功掌握支持者相關資料，以及各鄉鎮支持者年齡、性別，對選舉關心主題、方向，並以此舉辦更多元、非傳統政治造勢活動，吸引網路背後的眼球，成功拉近支持者距離。

翁章梁競選團隊表示，根據臉書資料顯示，台灣約1800萬人使用臉書，嘉義縣幅員廣闊，臉書成了最佳宣傳工具，一方面讓支持者清楚了解候選人的動態及生活，另方面讓選舉不再嚴肅，可以輕鬆趣味打選戰。

在初選電話民調進行前，團隊安排翁章梁在臉書大玩直播，兩次快問快答活動無所不問、無所不答，讓選民深刻了解參選人政治以外的生活，一飽偷窺政治人物隱私慾望，也成功營造歡樂、強化支持。