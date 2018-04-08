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后糖小七門市 打造粉紅糖果屋

2018-04-08 01:08聯合報 記者黑中亮／台中報導

有如糖果屋般的夢幻用餐區，上頭還模仿鮮奶油流下來的造型。 記者黑中亮／攝影
有如糖果屋般的夢幻用餐區，上頭還模仿鮮奶油流下來的造型。 記者黑中亮／攝影
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台中月眉糖廠對面已營業多年的「7-11后糖門市」加盟主為了呼應糖廠，重新打造成號稱是全台第一家的粉紅夢幻糖果屋，以販售糖果甜品為主，成了親子心中的夢想店，清明連假試賣吸引眾多遊客前來拍照打卡。

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「7-11后糖門市」重新裝修後，變身成溫暖粉色的糖果屋，幾乎是從店外的拍照區開始，一整面粉紅色的外牆，加上棒棒糖、餅乾、蛋糕、冰淇淋的畫面，十分吸睛，成為台中后里的新興景點之一。

尚未走進7-11后糖門市，遊客就被糖果屋般的拍照區吸引，爭相排隊拍照打卡。 記者...
尚未走進7-11后糖門市，遊客就被糖果屋般的拍照區吸引，爭相排隊拍照打卡。 記者黑中亮／攝影
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走進店內，映入眼簾的是販售區及寬敞用餐區，不再是幾張聊備一格桌子，而是糖果屋主題的各式餅乾蛋糕，糖果甜筒、雪糕棒棒糖造型，而奶油欲滴的裝潢，讓人置身在夢幻的童話故事中，由於位在后里月眉糖廠的正對面，還可順道到糖廠吃根古早味冰棒。

統一超商指出，目前在全台7-11已有900多家「特色門市」，后糖門市才試營運一星期，訂4月11日下午4時正式開幕，試賣期間，來客成長超過兩成。

7-11后糖門市，遠遠就看到特別的粉紅蝴蝶結招牌。 記者黑中亮／攝影
7-11后糖門市，遠遠就看到特別的粉紅蝴蝶結招牌。 記者黑中亮／攝影
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弘光科大文創系副教授王靜儀說，超商推出特色主題門市，如果沒有與在地文化結合，就沒辦法經營出特色，其他業者也很容易模仿改裝，因此等到消費者習以為常後，就跟普通門市差不多。但以糖果屋的創意，結合在日常用品的門市中，加上全世界都有人喜愛，算是很棒的結合，期待未來還有更多的創意門市產生。

超商
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