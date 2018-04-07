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千人臉書相挺 何文海與妻拍婚紗重溫舊情

2018-04-07 22:14中央社 台中7日電

60歲的何文海在結婚38週年前夕在臉書號召好友相挺，若突破千人按讚，就讓太太一圓再拍婚紗的夢想，獲得近1500人支持，他和太太重返相戀的國小，再拍婚紗重溫戀愛時的甜蜜。

何文海為現任民主進步黨台中市議員，他和太太張淑媚結婚滿38年，育有2子，何文海說，他和太太同讀鎮平國小，從小就玩在一起，太太是他小一屆的學妹，放學時，一個向南走、一個向北走，無法同行返家，但他們可是貨真價實的青梅竹馬。

「對於太太除了感謝還是感謝，她是最懂我的知己，更是我背後最重要的支柱」何文海說，結婚後他因做生意忙於應酬，常常三更半夜才回家，都是太太一肩扛起家務，除照顧孩子還要早起上班。

日前他在臉書PO文指出，再過幾天就是他和太太結婚38週年紀念日，太太想要再拍一次婚紗照當週年禮物，他表示：「如果PO文的按讚數破1000，那我們就去拍吧！」

文章一出，獲得許多好友支持相挺，需要1000名好友相挺，最後獲得1500人祝福按讚，何文海表示，「君子一言既出，駟馬難追」，兩人在日前重回昔日相戀的鎮平國小拍攝婚紗照。

何文海指出，當年結婚時，兩人僅在婚紗公司內棚拍了幾張簡單的婚紗照，相當簡陋；如今太太想要再拍婚紗照，除選在兩人的相戀地取景外，還一口氣換了3套禮服，要讓浪漫指數破表，給太太滿滿的愛。

婚姻是愛情的延續，何文海和太太自青梅竹馬相識相戀，結婚後一路攜手相守，婚姻邁入38週年前，他履行承諾和太太再拍婚紗，重溫戀愛時感覺，此舉羨煞了不少朋友。

不少好友在臉書紛紛留言表示祝福，有人說「說到做到！了不起，負責！」也有人表示「拍完婚紗照要宴客喔」 還有人說「從青梅竹馬到結髮38年，真不簡單」。

何文海則表示，他與太太回到最初相戀的鎮平國小再次拍攝婚紗照，格外有感覺，「我們一定要一起邁向下一個38年」。

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