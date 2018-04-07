用「聽」的過馬路！台中試辦有聲號誌

2018-04-07 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



視障者過馬路大不易！台中市在文心路、中清路口試辦有聲號誌，綠燈亮時會伴隨著聲響，讓視障者聽聲音過馬路；市府強調，水湳園區80個路口也已裝設，未來將推廣到全市。

視障者站在十字路口，無法辨識交通號誌，若沒有有聲號誌，得聽車流或人群聲響，來決定能否過馬路，最怕遇到闖紅燈的駕駛，直到被撞倒在地的的剎那，才明白出事了。

台中市交通局長王義川說，市府試辦有聲號誌，先在市區路口裝設，視障者通過路口時，可聽聲音判斷前方號誌；如果聽到「布穀聲」，代表南北向現在是綠燈，若聽到「鳥鳴聲」，則代表東西向可通行。

市府強調，台北、新北與高雄推廣有聲號誌多年，台中市也開始試辦，讓視障者出門時，不必依靠他人，也不必聽車流聲，就能安全過馬路；水湳園區主要路口也都已裝設，未來開放後，將是台中對視障者最友善的區域。

曾在惠明盲校任教的教育治療師楊淑君說，有聲號誌在美國常見，但並非廣泛設置；例如麻州水城有所知名的柏金斯盲校，有聲號誌就很普遍，讓視障者可獨立行動，不必依靠他人，台灣城市應廣設。

台中市視障者關懷協會理事長黃國偉說，北高多年前已設置有聲號誌，但數量仍不多，東西向或南北向的聲響有時難分辨，加上路口噪音大，甚至會聽不見，最好用語音報前方燈號、秒數最好。