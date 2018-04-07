緬懷鄭南榕 中市府辦人權影展追思

2018-04-07 18:00 中央社 台中7日電



今天是言論自由紀念日，台中市政府在台中文學館舉辦追思活動，會中邀請市政顧問陳博文、紀錄片導演李惠仁等人一同到場緬懷鄭南榕，並為人權影展揭幕，提醒大眾珍惜民主自由。

台中市副市長張光瑤與到場來賓向爭取言論自由而殉道的鬥士鄭南榕追思一分鐘，同時表揚曾為民主奮鬥而入獄3次的陳博文，感謝他為現代民主的奉獻。

張光瑤致詞時表示，鄭南榕一生追求百分之百的言論自由，而言論自由正是民主最重要的基礎，台中市長林佳龍上任後，台中市府便公布「台中市政府言論自由日紀念活動實施要點」，今年已連續舉辦第四次的紀念活動。

張光瑤說，希望藉由活動提醒大家，台灣擁有如空氣般稀鬆平常的言論自由，都是由許多仁人志士的付出所換取的，明年將是鄭南榕逝世30週年，將擴大舉辦紀念活動。

台中市民政局指出，今年適逢報禁解除30週年，會中邀請陳博文出席，陳博文前後入獄3次，分別因為政治事件、出版黨外雜誌「潮流」、拍攝參與美麗島事件而遭逮捕入獄，陳博文出獄後仍積極參與黨外運動，並在民國76年擔任民主進步黨台中市黨部第一任主委。

此外，即日起至15日，人權影展在台中文學館研習講堂登場，播映包含台灣的「白色王子」、「并：控制」，以及兩部法國影片「憤怒吧」、「鍵盤救地球」。

14日及15日則邀請「白色王子」主角蔡焜霖、「并：控制」導演李惠仁舉辦映後座談，免費開放民眾入場。