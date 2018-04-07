村民活動好所在 彰縣柳鳳村集會所啟用

2018-04-07 18:01 中央社 彰化縣7日電



彰化縣田尾鄉柳鳳村活動中心今天啟用，彰化縣長魏明谷、縣議會議長謝典霖、民進黨籍立委陳素月等人出席祝賀，期許新落成的活動中心成為村民休閒研習、交流互動最佳場所。

柳鳳村位於台灣花卉之鄉田尾鄉，根據鄉公所網站資料，戶數約200多戶、總人口數1100人，是典型的農村社區，居民多以種植花卉、苗木為主，鳳聖宮為村民主要信仰中心，供奉天上聖母，這次新建的集會所活動中心就位於宮廟旁。

由於村落長期無集會所，村民都以辦喜事心情迎接慶祝，縣長魏明谷、議長謝典霖、立委陳素月都出席祝賀，與會地方人士還有田尾鄉長陳君栓、溪州鄉長黃盛祿、田尾鄉民代表會主席林守政、柳鳳村長周一郎等人，顯示集會所啟用獲重視程度。

魏明谷說，柳鳳村是位於鄉下的農村社區，當地長久缺少活動中心，縣政府與立委陳素月積極向內政部成功爭取新台幣400萬元，再由縣府補助新台幣300萬元，興建柳鳳村集會所活動中心，讓村民有集會與活動好所在。

魏明谷表示，期望居民藉活動中心在此學習，不僅能互相交流聯絡感情，也能透過團體生活延緩老化、失能、失智；另外，期望透過社區關懷據點，讓長者在地安養、在地老化，民眾安居樂業過好生活。