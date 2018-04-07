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中市水碓聚落 獲文化部核定修護調查

2018-04-07 18:01中央社 台中7日電

有300多年歷史的水碓聚落，多棟建築因年久失修、嚴重損壞，在地方與民代爭取下，獲文化部核定調查經費，地方盼調研結束後，爭取後續修護工程費用，讓在地文化資產得以永續保存。

台中市南屯區水碓聚落，地點位於水碓巷、永春東三路與環中路五段圍起的三角範圍內，以「繩繼堂」客家三合院建築為中心，昔日因引溪水入水碓舂米而命名，民國106年9月公告為市定古蹟

但水碓聚落中有多棟建築，因年久失修，建物多處嚴重損壞，經地方文史團體與立委張廖萬堅爭取，文化部文化資產局4月核定進行古蹟維護的調查研究經費。

立委張廖萬堅今天受訪表示，去年11月初在地方陳情下，邀集文化部文化資產局古蹟組長張祐創、台中市文化局副局長施純福、鎮平里長廖秀麗、鎮平社區發展協會理事長陳光耀等人共同會勘。

張廖萬堅會中要求，文化部應儘速核定古蹟維護的調查研究所需經費，並向文化部爭取經費，補助台中市政府文資處在古蹟調查研究期間，進行緊急修繕維護。

張廖萬堅說，「繩繼堂」的調查研究，經文化部核定補助新台幣180萬元，待調研結束後，他將依結論協助向文化部爭取後續修護工程費用。

鎮平社區發展協會理事長陳光耀說，水碓聚落形成已有300多年的歷史，是台中最早開發的聚落之一，也是原台中市區第一個客家庄，早期族親一同起家，開創出一個共伙共工的傳統客家庄頭聚落。

陳光耀說，在都市發展快速的現在，「繩繼堂」的聚落文化更顯得彌足珍貴，在都市開發中對於文化資產的保護，中央與地方更應用心與努力，讓在地文化資產得以永續保存，民眾也才有機會了解屬於在地的特殊文化。

文化部文化資產古蹟
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