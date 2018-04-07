偏鄉送「美學」燒燙傷男童不再躲鏡頭

2018-04-07 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



聯聚建設包遊覽車，邀800名偏鄉、弱勢學童到台中國家歌劇院觀賞紙風車劇團「唐吉軻德冒險故事─銀河天馬」。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 關懷偏鄉孩子，建商紛紛送「美學」！精銳建設從上學期推出偏鄉5校「許願樹，美學啟蒙上山計畫」，1名燒燙傷學生變得有自信，不再閃躲鏡頭；陸府建設連續十年舉辦雲門舞集陸府家族專屬場，邀弱勢團體一起欣賞表演，聯聚建設包遊覽車，邀800名偏鄉、弱勢學童到台中國家歌劇院觀賞紙風車劇團「唐吉軻德冒險故事─銀河天馬」。

精銳建設總經理王碧竣說，公司長期贊助偏鄉國小早餐，上學期與沃沃美學合作舉辦美學啟蒙上山計畫，陪伴和啟蒙訓練孩童帶得走的能力，為南投縣法治國小、地利國小、苗栗縣大湖國中小、華興國小等5校，開辦美學啟蒙課程，利用每周3下午學生放學後，上課二小時，授課老師有的來自桃園、新竹，必須搭火車、轉公車、計程車，只為了上2小時的課程。

法治國小校長周詠菡說，小朋友都非常期待上課，最令她感動是一名燒燙傷男學生過去在拍照時，都刻意避開鏡頭，甚至因此拒學，但這名男學生畫完自畫像後，卻主動提出「校長，我想和自畫像合照」，她拍下照片剎那，看到男學生充滿自信、快樂的眼神，「這不就是最棒禮物？」

陸府生活美學教育基金會每年底舉辦雲門舞集陸府家族專屬場持續十年，以包場方式回饋給陸府住戶免費欣賞，並且秉持美學教育扎根的理念，邀請不同團體一起欣賞表演，包括家扶基金會、弘道基金會、惠明盲校等弱勢團體都曾受邀，去年底跨海邀請澎湖馬公高中音樂班與美術班學生等校學生觀賞雲門「關於島嶼」。