親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假出遊去
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不收「自自冉冉」 教育部辭典為何要留「三隻小豬」?

台中軟體園區藝術家駐村 「熊超人」也來了

2018-04-07 08:17聯合報 記者趙容萱╱即時報導

插畫藝術創作者包大山在台中市大里區東湖公園內作品「熊超人」。記者趙容萱／攝影
插畫藝術創作者包大山在台中市大里區東湖公園內作品「熊超人」。記者趙容萱／攝影
分享
經濟部加工出口區設置的台中軟體園區預計今年中完工啟用，新添一處藝術家駐村區，由中陽集團規劃的國際藝術駐村計畫長達2年，包括插畫家包大山在東湖公園內作品「熊超人」、藝術家ANO塗鴉牆創作等，作品將全數留下，妝點台中軟體園區及周邊公共空間。

台中軟體園區複製台北南港軟體園區、高雄軟體園區成功模式，已核准136家雲端大數據、人工智慧、物聯網、電競、文創、資通訊等產業進駐，預估廠商營運後，可創造5000個就業機會，每年可帶動150億元產值。

目前園區內中陽集團投資興建的文創數位3D示範基地、佑順開發投資興建的S1智匯中心商辦大樓招商順利，廠商陸續進駐；鼎新電腦企業總部，做為研發、培訓、體驗基地，手遊大廠「網銀國際」打造的研發中心，接近完工。

中陽集團說明，中陽集團在園區內投資興建的「文創數位3D示範基地」聚焦在藝術、文創與美食，1、2樓規劃為文創商鋪，3樓為2座展覽館等，地下2樓為美食街，預計今年下半年營運，集團也規劃2年的Dali Art國際藝術駐村計畫。

Dali Art藝術廣場說明，國際藝術駐村計畫從去年12月起執行，以2個月為一期，邀請國內外10名藝術創作者，進駐「文創數位3D示範基地」旁的貨櫃屋內，針對園區及周邊公共空間創作，作品將陸續放置在園區及周邊的公共空間。

近期作品包括插畫家包大山在園區內的東湖公園打造2隻分別坐在公園椅子上看書、躺在大草坪上的「熊超人」、插畫家吳騏創作的小涼亭等，藝術創作者ANO在東湖公園與青年公園交界的鐵皮牆面上塗鴉創作，也將保留成為景點。

插畫藝術創作者包大山在台中市大里區東湖公園內作品「熊超人」。記者趙容萱／攝影
插畫藝術創作者包大山在台中市大里區東湖公園內作品「熊超人」。記者趙容萱／攝影
分享
插畫藝術創作者包大山在台中市大里區東湖公園內作品「熊超人」。記者趙容萱／攝影
插畫藝術創作者包大山在台中市大里區東湖公園內作品「熊超人」。記者趙容萱／攝影
分享
插畫藝術創作者包大山在台中市大里區東湖公園內作品「熊超人」。記者趙容萱／攝影
插畫藝術創作者包大山在台中市大里區東湖公園內作品「熊超人」。記者趙容萱／攝影
分享

文創插畫家藝術家
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

偏鄉送「美學」燒燙傷男童不再躲鏡頭

2018-04-07 08:21

台中「蛙跳式」公車 2億筆搭車資料催生的

2018-04-07 07:49

大甲媽祖遶境進香 4月13日起駕

2018-04-06 23:34

高美濕地14日起假日將交管 停車場接駁採郵輪式班表

2018-04-06 17:00

鹿港天后宮捐救生艇 水上救援如虎添翼

2018-04-06 15:41

將外來種銀合歡當行道樹？ 中市府駁斥：沒種，別抹黑

2018-04-06 12:07

台中市議會4隻「鹿」造景要千萬 建設局：依法設置

2018-04-06 11:16

全台最大賞螢基地 南投24條套裝路線帶你玩

2018-04-06 10:50

兵源少 台中成功嶺軍用品街已不復見

2018-04-06 10:22

愛鞋子參加培訓 她不當上班族自創品牌

2018-04-06 09:09

攤車界的變形金鋼！南投「這個野好」藏青創夢

2018-04-06 08:15

每年到訪逾200萬人次 高美濕地假日將交管

2018-04-06 07:40

社會企業不敵現實？台中角落微光街友導覽要收攤了

2018-04-06 06:49

成功嶺兵源減 商店一家家關

2018-04-06 00:41

捐車載瑪利媽媽 7旬嬤圓「開車夢」

2018-04-06 00:38

「被媽祖打屁股」 頑童變中醫師 當進香醫療團長

2018-04-06 00:28

中捷藍線可行性評估 交通部通過了

2018-04-06 00:24

彰化沒火葬場…遺體趕送外地 天不亮辦告別式

2018-04-06 00:16

中市「培力商店」重開 街友煮咖啡賣手藝

2018-04-06 00:14

社企撐不住 台中「角落微光」月底收攤

2018-04-06 00:02

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13
看更多

熱門文章

你家幾人去掃墓？桃園「這一家」 動員1.2萬人

2018-04-06 10:00

入住前一天才說「連假加價」 墾丁福華致歉：人員疏失

2018-04-06 15:44

綠議員新人主打政二代背景 網酸：劉禪稱是關公姪子

2018-04-06 16:01

白沙屯媽進香前仍不通 西濱白沙屯至南通灣段端午通車

2018-04-06 17:31

「99.999%店家是好的」屏縣觀傳處長為墾丁抱不平

2018-04-06 11:42

影／熊讚當上醫師 柯文哲嚇一跳：下去領五百啦

2018-04-06 15:00

退休後要做的事 樹菊阿嬤心願：成立急難基金會

2018-04-06 10:29

風雨攪局小紅帽、尼莫「癟了」 基隆童話節今表演取消

2018-04-06 13:49

陳樹菊阿嬤退休隱居廟宇修行 不會放下台東鄉親

2018-04-06 17:47

三杯阿凡達？台東原民最愛這流口水美味！

2018-04-06 12:37

品嘗好米好醬 財經專家謝金河帶路遊西螺

2018-04-06 13:05

高雄鳳山21年夜市搬到前鎮 青年夜市攤商再出發

2018-04-06 21:28

最幸福的沙灘音樂派對 夏都比基尼女郎爭妍奪艷

2018-04-06 20:38

馬英九最愛的紅豆餅 鳳山青年夜市每個只賣5元銅板價

2018-04-07 00:08

兵源少 台中成功嶺軍用品街已不復見

2018-04-06 10:22

被妖怪打翻的豆瓣醬 岡山打卡熱點

2018-04-06 12:11

打算欣賞號稱2.78億國寶畫 遇清明休館民眾氣壞了

2018-04-06 13:03

墾丁春天音樂季活動冷清 樂迷感嘆金字招牌褪色了

2018-04-06 11:15

美人茶噴藥變烏龍茶？賴清德：烏龍茶縣長不會贊同

2018-04-06 23:10

好山好水魅力大 雲林林內有國際生態奇景美食好好吃

2018-04-06 13:53

入住高雄元傳宮休養 陳樹菊9日返台東

2018-04-06 11:10

青年夜市遷址重新開幕 擠進爆滿人潮

2018-04-06 21:02

高美濕地14日起假日將交管 停車場接駁採郵輪式班表

2018-04-06 17:00

靠臉書、拍賣網站 兩大男孩創業每月營業額上看200萬

2018-04-06 23:23

基隆嶼國際磯釣賽報名開始了 冠軍獎金3萬元

2018-04-06 14:08

實在太萌了！雙流森林遊樂區的「夜間三巨頭」

2018-04-06 11:17

台中市議會4隻「鹿」造景要千萬 建設局：依法設置

2018-04-06 11:16

訪浪漫台三線！賴神打趣李永德 沒找老婆來卻找我

2018-04-06 16:06

柯市長見證 熊讚升格當醫師

2018-04-06 14:26

來高雄大樹參加路跑 可以免費吃新鮮鳳梨

2018-04-06 14:22

墾丁音樂季 樂迷嘆冷清

2018-04-06 23:59

清明連假故宮南院爆人潮 觀戲看展闔家歡

2018-04-06 17:41

台中「蛙跳式」公車 2億筆搭車資料催生的

2018-04-07 07:49

將外來種銀合歡當行道樹？ 中市府駁斥：沒種，別抹黑

2018-04-06 12:07

上海台辦訪台與北市府會面？柯文哲：大概就沒有了

2018-04-06 11:33

新營王公社區特產手工皂 社區理事長：食材做的

2018-04-06 11:35

影／下國5休息再上路 蘇澳有觀光工廠首推好康摸彩優惠

2018-04-06 09:43

北市掃墓公車剩3天 還有至少24萬人次沒載到

2018-04-06 10:06

總統府國策顧問胡清嫻夢想成真 600場多元文化講堂啟動

2018-04-06 18:15

春吶創造墾丁音樂季 再創國內第一個瑜珈節

2018-04-06 19:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top