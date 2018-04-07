台中軟體園區藝術家駐村 「熊超人」也來了

2018-04-07 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



插畫藝術創作者包大山在台中市大里區東湖公園內作品「熊超人」。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 經濟部加工出口區設置的台中軟體園區預計今年中完工啟用，新添一處藝術家駐村區，由中陽集團規劃的國際藝術駐村計畫長達2年，包括插畫家包大山在東湖公園內作品「熊超人」、藝術家ANO塗鴉牆創作等，作品將全數留下，妝點台中軟體園區及周邊公共空間。

台中軟體園區複製台北南港軟體園區、高雄軟體園區成功模式，已核准136家雲端大數據、人工智慧、物聯網、電競、文創、資通訊等產業進駐，預估廠商營運後，可創造5000個就業機會，每年可帶動150億元產值。

目前園區內中陽集團投資興建的文創數位3D示範基地、佑順開發投資興建的S1智匯中心商辦大樓招商順利，廠商陸續進駐；鼎新電腦企業總部，做為研發、培訓、體驗基地，手遊大廠「網銀國際」打造的研發中心，接近完工。

中陽集團說明，中陽集團在園區內投資興建的「文創數位3D示範基地」聚焦在藝術、文創與美食，1、2樓規劃為文創商鋪，3樓為2座展覽館等，地下2樓為美食街，預計今年下半年營運，集團也規劃2年的Dali Art國際藝術駐村計畫。

Dali Art藝術廣場說明，國際藝術駐村計畫從去年12月起執行，以2個月為一期，邀請國內外10名藝術創作者，進駐「文創數位3D示範基地」旁的貨櫃屋內，針對園區及周邊公共空間創作，作品將陸續放置在園區及周邊的公共空間。