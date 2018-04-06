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賴清德夜宿省府 地方期盼活化中興新村「玩真的」

2018-04-06 23:39聯合報 記者江良誠╱即時報導

行政院長賴清德今晚夜宿中興新村，並和民進黨南投縣長參選人洪國浩等地方人士會談，據了解，賴清德對活化中興新村很有看法，並指派國發會主委陳美伶負責，每個月召集相關單位開會討論，並重新測量盤點中興新村建築空間，可望將部分單位遷移到中興新村，落實「首都減壓」也活化中興新村。

南投縣長林明溱說，行政院活化中興新村會議縣府未受邀討論，但肯定賴清德兌現承諾，他也建議中央租用辦公廳舍的單位可優先遷移，既能活化中興新村，又能每年節省十幾億元公帑。

洪國浩說，將中興新村營造全國第二個行政中心是他「南投躍起三部曲」的政見，今年一月和賴清德院長會談便建議水利會改制後，新成立的機關可設在中興新村。賴院長今天也重新表示支持，新的機關因為沒有遷移的問題，可設在中興新村。至於其他的部會單位，因為行政院的規劃時程是五月完成盤點，將在政府組織再造中討論。

「省府沒落太久了，希望這次中央兌現承諾，讓中興新村重現風華」前光華里里長史祝賢說，自從凍省後中興新村人口嚴重流失，幾年前行政院規劃高等研究園區，現在證明只是畫大餅，中興新村原本就是行政中心，還是由政府機關進駐最能發揮效果。

去年十月賴清德到中興新村視察，便指示積極活化，帶動就業及促進中興新村發展。賴清德指派國發會主委陳美伶擔任召集人，每個月召集國產署、科技部、中科管理局等單位，盤點測量中興新村建築，為機關遷移預作準備。

立委馬文君統計，包含勞動部、工程會、智慧財產局、觀光局等單位多年在外租用辦公廳舍，面積超過五十萬平方公尺，每年租金預算超過廿億元，如果能遷移到中興新村，既能活化閒置空間、首都減壓的目的，也能省下龐大租屋經費，可減輕政府財政壓力。

凍省20年，中興新村沒落不少，行政院長賴清德提出首都減壓今天並夜宿省府，引起各界...
凍省20年，中興新村沒落不少，行政院長賴清德提出首都減壓今天並夜宿省府，引起各界關切。記者江良誠／攝影
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凍省20年，中興新村沒落不少，行政院長賴清德提出首都減壓今天並夜宿省府，引起各界...
凍省20年，中興新村沒落不少，行政院長賴清德提出首都減壓今天並夜宿省府，引起各界關切。記者江良誠／攝影
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行政院長賴清德（右）提出首都減壓，今晚夜宿中興新村，南投縣長林明溱（左2）、草屯...
行政院長賴清德（右）提出首都減壓，今晚夜宿中興新村，南投縣長林明溱（左2）、草屯鎮長洪國浩（左1）都支持中興新村活化。圖／本報資料照片
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民進黨南投縣長參選人洪國浩（左）建議水利會改制後新成立的單位設立在中興新村，獲得...
民進黨南投縣長參選人洪國浩（左）建議水利會改制後新成立的單位設立在中興新村，獲得賴清德支持。圖／洪國浩提供
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中興新村賴清德洪國浩
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