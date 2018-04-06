中一中校友發起募款2.2億元「把紅樓蓋回去」

2018-04-06 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中一中畢業校友發起「紅樓重建」，希望集資2.2億元「把紅樓蓋回去」。校長陳木柱說，校友們希望透過集資興建，不用公部門的預算，主因是公共建設預算會受限，蓋不出「理想中的紅樓」；也希望仿效創校五賢捐助成立中一中的精神，把紅樓捐給學校。

台中一中紅樓是校園第一代建築，有55年歷史，可惜在1970年左右拆除，改建成「莊敬樓」；去年校門改建時，挖出紅樓時期校門的遺跡。

校長陳木柱說，「莊敬樓」已至使用年限，改隸前曾向國教署提出4.6億元改建計畫，初期規劃是地下2層、地上4層的建築；改市立之後，教育局、交通局申請前瞻建設經費，要在一中興建地下停車場滿足商圈需求，但不處理「地上」建築，校友們希望「切割」而提出紅樓計畫。

中一中今年3月已組成「重建編組委員會」，獲得共識募款2.2億元「自己的紅樓自己蓋」；畢業校友、建築師洪育成也提出重現紅樓方案。

洪育成說，「紅樓」外牆用紅磚堆砌、木桁架結構、也有鋼梁，屋頂有老虎窗，「在古老時期都是最新技術」，現在要100％重現紅樓有難度。

洪育成的構想是外觀復古，內部用綠建築的結構「錯層壓木材（CLT，cross laminated timber）」工法；重現紅樓最難的是外觀，現已很難找到古典紅磚，砌磚也要有專業人才。

「錯層壓木材」這項技術近10年在歐洲開始流行，利用永續森林木材，在工廠切割成一組一組的厚版，像堆樂高積木、現場組裝，縱向、橫向組合都能承重，施工快、零污染，屋頂能加裝太陽能板，讓紅樓變成復古又創新的綠建築。

中一中校長陳木柱說，建築師洪育成的計畫只是初步構想，建築領域專業的校友都能再提出。紅樓重建委員會預估，一坪造價需12萬才能精緻，這金額是公共工程預算的1.5倍，不想受限政府預算，才要透過募款圓夢。

校友們說，中一中在100年由中部5名台灣熱心教育人士林獻堂、林烈堂、辜顯榮、蔡蓮舫、林熊徵首捐助成立，只給台灣人就讀，「捐紅樓」就是想仿效先賢的精神，貢獻學校。

陳木柱表示，紅樓只有2層，仍不符使用需求，另外4-6層樓要再規劃成另一棟建築，校園空間怎麼規劃？都要進一步思考，細部計畫報教育局，審查、核准後才可募款，方式也要再討論，現在是「築夢」開端，

台中市教育局表示，中一中目前爭取3項建設，莊敬樓改建、紅樓校友捐助、前瞻計畫的停車場，都在規劃階段，收到計畫、審核通過後才能募款。