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高美濕地14日起假日將交管 停車場接駁採郵輪式班表

2018-04-06 17:00聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中高美濕地被國際網站譽為一生必遊一次的景點。圖／台中市新聞局提供
台中高美濕地被國際網站譽為一生必遊一次的景點。圖／台中市新聞局提供
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台中高美濕地被國際網站譽為一生必遊一次的景點，每到假日遊客如織，卻也衍生違規停車及人車爭道情形發生。台中市交通局表示，人潮最多的美堤路未來在例假日、國定假日14時至20時進行交通管制，禁止汽機車進入，預計4月14日開始實施。

交通局長王義川表示，要解決高美濕地周遭停車亂象，市府已開闢位於三順路與美堤街交叉口，以及環港北路公園用地作為高美濕地第一、第二停車場，去年12月完成並開放民眾使用，提供550席小型車格、54席大型車格及210席機車格，已明顯舒緩停車問題。

但要進一步解決人車爭道情形，4月14日起規劃在人潮最多的美堤街，例假日與國定假日劃設高美濕地行人徒步區，下午14時至晚間20時段進行交通管制，禁止汽機車車輛進入。

配合交通管制期，交通局提供高美濕地專車，將採「遊輪式」時刻表發車，來回密集行駛第二停車場、第一停車場至高美濕地。長期目標將以高美濕地停車場作為海線地區觀光公車轉運基地，串連清水火車站、高鐵站、清水市區、高美濕地、梧棲漁港、台中港旅客服務中心及未來的海洋生態館、三井outlet等景點，以利遊客使用公共運輸遊海線。

王義川說，為了提高高美濕地的旅遊品質，避免民眾塞車之苦，在去年已新闢111、309、655、688、178、179路等6條聯外公車路線，供遊客從高鐵台中站、台中火車站及清水火車站前往高美濕地、梧棲漁港等周邊景點，每日來回共144班。

針對搭乘遊覽車的團客部分，在三順路上劃設大客車臨時停靠區，供遊覽車乘客下車後，空車前往第二停車場停放。

高美濕地的美堤路，未來在例假日、國定假日14時至20時進行交通管制，禁止汽機車進...
高美濕地的美堤路，未來在例假日、國定假日14時至20時進行交通管制，禁止汽機車進入，預計4月14日開始實施，停車場之間有接駁公車。圖／台中市交通局提供
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高美濕地停車場梧棲
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