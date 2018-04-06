台中市議會4隻「鹿」造景要千萬 建設局：依法設置

2018-04-06 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



《聯合報》4月3日報導，台中市議會前方廣場最近搭「花博熱」，斥資千萬建造「花現台中」和「共生共榮─林中鹿」等公共造景，最顯目是4隻梅花鹿矗立草叢，路過民眾好奇「議會成了動物園？」也有人嘲諷4隻鹿要千萬？「鑲金的」！

台中市建設局澄清，這是依據《文化藝術獎助條例》規定提撥建築物造價1%設置，經公開評選的冠軍作品，經費1150萬元。其中，「林中鹿」象徵「共生共榮」，「花現台中」則取自台中作為花都的意象，創作理念均與花博無關。

建設局表示，台中市議會的公共藝術共分為3大部分，1樓靠近市政北一路市議會廣場前，兩個主題的大型雕塑藝術作品「共生共榮─林中鹿」以及「花現台中」共計1150萬元，在107年3月完工、4月驗收。6樓作品有4件畫作500萬元，106年12月26日完成驗收並已點交給市議會；另外，還有民眾參與的策展活動270萬元組成，目前正辦理鑑價作業程序中。

建設局指出，市議會委託建設局公共藝術品設置，先委託代辦公司擬訂公共藝術設置計劃書，經過文化局核定，包括公開徵選簡章等，才依核定內容公開徵選，由有意願參與的藝術家提出作品想法，再由徵選委員評分。

這次徵選，獲得冠軍的大型雕塑藝術創作「花現台中」以及「共生共榮-林中鹿」作者陳明輝，畢業於紐約州立大學藝術研究所，為創作藝術家，其近百件公共藝術作品獲獎無數。他以梅花鹿為發想，是因台灣梅花鹿為台灣特有亞種，也是台灣原生種，與日本、俄羅斯和中國大陸等地一帶的梅花鹿族群有明顯差異性。

建設局表示，4隻台灣梅花鹿矗立於綠帶矮籬中、於十字軸線上的起始點，象徵延伸1000多年前的大量出土鹿骨、獸骨遺址，與自然生態場域和台中未來城市願景等創作元素結合，共同創造一個兼具歷史環境、自然生態、人文藝術、教育休閒的活動場域。