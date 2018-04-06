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每年到訪逾200萬人次 高美濕地假日將交管

2018-04-06 07:40聯合報 記者黑中亮╱即時報導

為了確保高美濕地保護區周邊遊憩品質，台中市針對清水區美堤街將實施車輛禁止通行管制，依交通局公告，高美濕地訂於4月14日（六）起，逢例假日的下午2時至晚間8時，禁止遊客車輛的駐停與通行，但同時已強化309路公車的班次及行車路線，民眾可從台中火車站直達高美濕地。

台中市漁資所指出，高美濕地因受台中港防波堤的阻擋大甲溪、大安溪的飄沙而形成，其實是一個後天形成的濕地，原本是完全開放民眾前往，但多年前蕭敬騰在此錄MV時，衍生出燒鋼琴事件後，一度引起地方政府的重視生態保育，目前是雲林莞草的重要植物生態區。

高美濕保護區畫定面積約為701.3公頃，北側以大甲溪出海口北岸為界，南側以台中港北防沙堤為界，經番仔寮海堤、高美一號海堤、高美二號海堤等海堤堤尖以西至平均低潮線，在美麗夕陽及風力發電風車的搭配下，目前設置有行人木棧道，每年吸引上百萬人前來賞景，去年甚至突破200萬遊客人次，是台中市最著名的親水環境。

濕地優美的海天一色和落日餘暉的景致，總讓人流連忘返，市府考量高美濕地的高人氣，大量的遊客車輛勢必造成地方交通的全面打結，除努力新建公有停車場外，也於去年7月開設309路直通公車，民眾從台中車站就可一路抵達高美濕地，同時途經沿途海線景點如台灣大道、港區藝術中心、梧棲漁港等。

高美濕地有海天一色的夕陽餘暉美景。記者黑中亮／攝影
高美濕地有海天一色的夕陽餘暉美景。記者黑中亮／攝影
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中市交通局公布高美濕地周邊道路，假日禁止駐停與通行。記者黑中亮／攝影
中市交通局公布高美濕地周邊道路，假日禁止駐停與通行。記者黑中亮／攝影
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高美濕地保護區加強生態保育，交通局公布周邊道路假日禁止駐停與通行。記者黑中亮／攝...
高美濕地保護區加強生態保育，交通局公布周邊道路假日禁止駐停與通行。記者黑中亮／攝影
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台中市公車309路是台中車站直通高美濕地的大眾交通工具。記者黑中亮／攝影
台中市公車309路是台中車站直通高美濕地的大眾交通工具。記者黑中亮／攝影
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高美濕地保護區公車
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