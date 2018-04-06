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社會企業不敵現實？台中角落微光街友導覽要收攤了

2018-04-06 06:49聯合報 記者喻文玟╱即時報導

社會企業，不敵現實嗎？台中社會企業「角落微光」3年來培訓街友擔任中區導覽員，推出「隱者地圖」計畫，但賣票狀況時好時壞，確定4月底收攤。角落微光表示，導覽市場沒有想像中的大，有時一個月賣不到100張票，街友無法溫飽，企業也難營運。

角落微光的創辦人是Hello uk的站長，目前在IT產業工作，他開辦社會企業沒有政府補助、不收社會捐款，每一分營收都靠「隱者地圖」。

起初培訓12名街友，2年來僅剩4人，他們每次導覽時間2小時，民眾報名費6成是導覽員的收入，另4成是社會企業的盈餘。

「角落微光」經理楊兆琪說，2年來服務3700人次，賣票高峰在2016年7月，單月賣出349張最高，2018年2月最低，僅50張，街友收入時好時壞，為了拓展不同市場，一直有許多新嘗試，例如讓街友寫自己的故事，賣「小書」；賣甜甜圈、手縫筆記本。

以今年1月為例，導覽票券賣出276張，導覽總營業額37800元，加上小書、甜甜圈、筆記本，4名街友的參與度不同，每人平均收入6600元至1.7萬之間，街友還是得兼職其他工作，才能溫飽。

角落微光指出，目前4名街友文炳哥、小梅姐、順福哥、高大哥都已另謀出路。高大哥正在接受生活重建學習；文炳哥加入社會局培力商店，接受咖啡師的培訓，工作之餘會去做身體復健；小梅姐學會使用手機，還有工作能力；順福哥繼續在工地打臨工。

角落微光表示，3年以來常遊走在商業經營、社會服務要取得平衡的這條線上，「落幕」是最難的決定，在主觀、客觀的考量下，現在是停下來的最佳時間點。

台中市輔導街友從事導覽工作的「角落微光」月底收攤，2年來「隱者地圖」賣出約370...
台中市輔導街友從事導覽工作的「角落微光」月底收攤，2年來「隱者地圖」賣出約3700張票。圖／角落微光提供
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台中市輔導街友從事導覽工作的「角落微光」月底收攤，隱者地圖成絕響。圖／角落微光提...
台中市輔導街友從事導覽工作的「角落微光」月底收攤，隱者地圖成絕響。圖／角落微光提供
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台中市輔導街友從事導覽工作的「角落微光」月底收攤，2年來「隱者地圖」賣出約370...
台中市輔導街友從事導覽工作的「角落微光」月底收攤，2年來「隱者地圖」賣出約3700張票。圖／角落微光提供
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