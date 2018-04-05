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時下流行異國零食大集合 中興新村開賣現人潮

2018-04-05 17:45聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣中興新村精省後因人口外流，當地宿舍、體育館等空間閒置，中興會堂旁青少年活動中心也長年關閉，但近期卻對外開放，還一早就湧現人潮，原來有廠商承租進駐，促銷展售異國零食，更在當地颳起旋風。

中興會堂旁青少年活動中心近期立起超大廣告看板，但上頭不是競選廣告，而是寫著「888異國零食共和國」，意外引發眾人好奇，有民眾進去參觀後發現，裡投竟是販售日、韓或歐美等國時下最流行的零食，而PO網貼文分享。

而因南投縣內僅一間家樂福，無百貨公司、購物中心等大型量販店，少有進口商進駐販售異國零食，不少民眾因此好奇前往，館內除有最流行常見的「小雞麵」，還有日本最夯的透明奶茶和各式泡麵，而且單件價格幾乎都是銅板價。

策展的許姓業務經理則說，因中興新村環境優雅且停車腹地廣，活動中心空間也夠大，符合展售需求而來策展，這是他們首次到南投縣，另一方面因準備的是日本、韓國當地也很流行的零食，所以很有魅力，所以也受到民眾熱烈歡迎。

此外，許也提到，多數民眾會覺得進口零食很貴，但因經濟不景氣，年前銷售狀況不如預期，因此才趁清明連假期間，以低於市價3至5折的價格做促銷販售，也算是直接回饋民眾。

而「888異國零食共和國」從即日起到16日在中興新村中興會堂旁青少年活動中心進行販售，營業時間則從上午10時30分至下午6時30分，有興趣的民眾真的可把握時間來參觀。

不少民眾因此好奇前往異國零食，館內竟然也有日本最夯的透明奶茶和透明檸檬紅茶。記者...
不少民眾因此好奇前往異國零食，館內竟然也有日本最夯的透明奶茶和透明檸檬紅茶。記者賴香珊／攝影
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中興會堂旁青少年活動中心罕見對外承租販售日、韓或歐美等異國零食，引起地方關注。記...
中興會堂旁青少年活動中心罕見對外承租販售日、韓或歐美等異國零食，引起地方關注。記者賴香珊／攝影
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進口零食商看準環境優雅且停車腹地廣，活動中心空間也夠大，符合展售需求而來辦展售會...
進口零食商看準環境優雅且停車腹地廣，活動中心空間也夠大，符合展售需求而來辦展售會。記者賴香珊／攝影
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廣受國人喜愛的韓國「小雞麵」像小山一般被堆置在中興新村青少年活動中心。記者賴香珊...
廣受國人喜愛的韓國「小雞麵」像小山一般被堆置在中興新村青少年活動中心。記者賴香珊／攝影
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中興會堂旁青少年活動中心內近期被數百種異國零食塞滿，因此吸引大批居民前往消費。記...
中興會堂旁青少年活動中心內近期被數百種異國零食塞滿，因此吸引大批居民前往消費。記者賴香珊／攝影
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中興會堂旁青少年活動中心罕見對外承租販售日、韓或歐美等異國零食，引起地方關注。記...
中興會堂旁青少年活動中心罕見對外承租販售日、韓或歐美等異國零食，引起地方關注。記者賴香珊／攝影
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中興會堂旁青少年活動中心內的異國零食展售會幾乎都是銅板價，吸引民眾駐足採買。記者...
中興會堂旁青少年活動中心內的異國零食展售會幾乎都是銅板價，吸引民眾駐足採買。記者賴香珊／攝影
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中興新村廣告量販店
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