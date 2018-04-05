時下流行異國零食大集合 中興新村開賣現人潮

2018-04-05 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣中興新村精省後因人口外流，當地宿舍、體育館等空間閒置，中興會堂旁青少年活動中心也長年關閉，但近期卻對外開放，還一早就湧現人潮，原來有廠商承租進駐，促銷展售異國零食，更在當地颳起旋風。

中興會堂旁青少年活動中心近期立起超大廣告看板，但上頭不是競選廣告，而是寫著「888異國零食共和國」，意外引發眾人好奇，有民眾進去參觀後發現，裡投竟是販售日、韓或歐美等國時下最流行的零食，而PO網貼文分享。

而因南投縣內僅一間家樂福，無百貨公司、購物中心等大型量販店，少有進口商進駐販售異國零食，不少民眾因此好奇前往，館內除有最流行常見的「小雞麵」，還有日本最夯的透明奶茶和各式泡麵，而且單件價格幾乎都是銅板價。

策展的許姓業務經理則說，因中興新村環境優雅且停車腹地廣，活動中心空間也夠大，符合展售需求而來策展，這是他們首次到南投縣，另一方面因準備的是日本、韓國當地也很流行的零食，所以很有魅力，所以也受到民眾熱烈歡迎。

此外，許也提到，多數民眾會覺得進口零食很貴，但因經濟不景氣，年前銷售狀況不如預期，因此才趁清明連假期間，以低於市價3至5折的價格做促銷販售，也算是直接回饋民眾。