台中捷運藍線 交通部通過實質審查

2018-04-05 16:26 中央社 台中5日電



台中捷運藍線去年納入前瞻基礎建設計畫後，台中市交通局長王義川今天指出，代表建設定案的可行性研究報告已於3月底通過交通部實質審查，並報請行政院核定。

王義川表示，捷運藍線獲交通部核定，讓台中藍綠二條捷運、山線鐵路高架化、大台中山手線串聯整合更邁進一大步，台中已正式進入軌道新紀元。

根據市府規劃，台中捷運藍線西起沙鹿車站，行經台灣大道進入市區，與捷運綠線在市政府站共站串聯，再進入台中大車站，全程約39分鐘，全線總計21.3公里，共設15座車站，目前規劃高架6站、地下9站，總工程經費約新台幣841.64億元。

王義川指出，在討論運量過程中，交通部一直認為東海大學以西的海線運量會影響藍線的整體收益，一直希望市府同意只興建至東海大學，並在東海大學周邊設置五級維修機廠。市府則堅持必須經過沙鹿，並以台中港為終點站，最後交通部同意，希望市府接受第一階段先以沙鹿為海線端點。

市府為了加速藍線進度的核定，王義川表示，同意第一階段規劃設計到沙鹿，但因梧棲及台中港也是市府設定的三大副都心之一，後續全國軌道進度的滾動檢討中，相當有機會可納入第二階段設計。

王義川說，未來捷運藍線通車後，將可分攤台灣大道現有私人車輛的龐大流量，改善道路服務水準，也可促使沿線產業發展更活絡，預計服務活動人口近60萬人，以專用道公車運量3倍推估，目標全日運量設定23.06萬人次，尖峰小時運量可達3.91萬人次。