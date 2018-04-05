推動太平產業園區開發 台糖將辦招商

2018-04-05 15:03 中央社 台中5日電



台中太平產業園區由台糖公司分得的產業用地，面積約1.8公頃，將配合經濟部輔導未登記工廠合法化，並於9日在大里工業區舉辦招商說明會，歡迎企業廠商前來共襄盛舉。

台糖公司將於9日下午1時30分在台中市大里工業區服務中心二樓舉辦「太平產業園區土地釋出招商說明會」，歡迎台中市及各界企業廠商前來共襄盛舉，攜手共榮中台灣。

台糖公司中彰區處表示，台中太平產業園區位於光興路與德明路口附近，總面積14.37公頃，權屬台糖公司土地面積共11.82公頃，區內劃設產業用地約8.8公頃，台糖公司分回14坵塊，面積約1.8公頃，每坵塊面積約262坪至620坪不等，園區道路等公共設施預計於今年6月後陸續完成開闢。

中彰區處指出，太平產業園區台糖分回的1.8公頃產業用地，將配合經濟部輔導未登記工廠合法化，以加速中部整體產業發展、促進產業轉型及提供就業機會，並透過土地完整規劃與開發招商，提供傳統產業聚落一處優良生產環境。

至於這次釋出的1.8公頃土地，中彰區處說，計畫以設定地上權方式與企業主合作，並輔以配合市府開發計畫，優先引入低污染及低耗能的產業進駐，歡迎各界企業廠商前來參與招商說明會，共同開發優質產業園區，促進產業升級並強化地方活力。