走入台中巿役所 看見歷史軌跡

2018-04-05 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張明慧 ╱即時報導



到台中微旅行，不能不到有百年歷史的中市歷史建築的「台中市役所」，這是台中首見的鐵筋混凝土建築，也是舊城區中最耀眼的指標建物，更是日治時期全台最華麗的市役所，目前活化為餐似空間，由知名的古典玫瑰園進駐經營。

台中市役所位在民權路、市府路口，建於1911，與總統府同屬「辰野式」仿巴洛克建築。

它特殊性除了建物，還有各機關進駐的光輝史，日治時期為台中公共埤圳聯合會事務所創建，後改為市役所使用，當時台中市長金子惠教在此就任。民國34年台中市府以台中州廳為辦公廳舍，市役所成了市議會空間，在市議會遷走後改為國民黨地方黨部使用，到民國70年成為「市政資料館」。

市役所的圓頂閣樓是木結構搭接，是台灣少見的經典圓頂，建築還有不少讓人佩服的工法，在磚瓦間鑲入木磚，並利用木條隔間，拆、建都不會破壞結構。

目前市役所一樓是日式茶館和飲食空間，在這裡用餐像回到日本昭和時期，古典玫瑰園配合空間感，設計出日式餐食，有日式豬排、鹽烤雞腿或鯖魚定食或牛肉丼飯等，值得一嘗的是冰品和飲料，市役所獨有的珍珠奶茶，珍珠Q彈有嚼勁，奶茶也很有厚度，特製的招財貓雪花冰，造型超可愛，還有濃度百分百的巧克力冰淇淋，便宜又實在。