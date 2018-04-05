台中「最貴的廟」地基沒動過 神奇下陷傳會聚寶

2018-04-05 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中最貴的廟，不是知名的大甲鎮瀾宮或南屯萬和宮等，而是座落台中國家歌劇院正對面的西屯區惠來里福德祠，素有「田螺下陷穴」必發的傳說，周遭豪宅林立，僅500坪，光土地市價逾15億元，因地基沒動過，讓人錯有「下陷」般錯覺，香火鼎盛，每年酬神戲逾百檔，很多大老闆開黑頭車來拜拜。

房仲業估算，惠來里福德祠座落於7期重劃區，與台中國家歌劇院隔著百米長的市政綠十字雙園道相望，占地5百坪，若以目前附近土地市價一坪逾300萬元計算，光土地市值逾15億元，是台中市地價最高的土地公廟。

當地惠來里長廖慶麟說，惠來里福德祠相傳由3株老樹守護石頭公，曾有風水師斷言此地是「田螺下陷穴」必發，3百年來地基沒動過，反倒隨著城市開發，周邊大樓林立，地基不斷填高，讓人錯覺，好像福德祠「下陷」，見證七期的開發史。

惠來里福德祠香火鼎盛，每年農曆2月初2土地公生日「頭牙」，福德祠準備數百斤的麵線、雞酒讓信徒「吃福」，信徒也會前來求發財金10元紅包，或借發財金600元，隔年頭牙還願，廟方每年捐出清寒學子助學金、貧寒慰問金等善款逾百萬元。