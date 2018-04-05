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台中「最貴的廟」地基沒動過 神奇下陷傳會聚寶

2018-04-05 11:50聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中最貴的廟，不是知名的大甲鎮瀾宮或南屯萬和宮等，而是座落台中國家歌劇院正對面的西屯區惠來里福德祠，素有「田螺下陷穴」必發的傳說，周遭豪宅林立，僅500坪，光土地市價逾15億元，因地基沒動過，讓人錯有「下陷」般錯覺，香火鼎盛，每年酬神戲逾百檔，很多大老闆開黑頭車來拜拜。

房仲業估算，惠來里福德祠座落於7期重劃區，與台中國家歌劇院隔著百米長的市政綠十字雙園道相望，占地5百坪，若以目前附近土地市價一坪逾300萬元計算，光土地市值逾15億元，是台中市地價最高的土地公廟。

當地惠來里長廖慶麟說，惠來里福德祠相傳由3株老樹守護石頭公，曾有風水師斷言此地是「田螺下陷穴」必發，3百年來地基沒動過，反倒隨著城市開發，周邊大樓林立，地基不斷填高，讓人錯覺，好像福德祠「下陷」，見證七期的開發史。

惠來里福德祠香火鼎盛，每年農曆2月初2土地公生日「頭牙」，福德祠準備數百斤的麵線、雞酒讓信徒「吃福」，信徒也會前來求發財金10元紅包，或借發財金600元，隔年頭牙還願，廟方每年捐出清寒學子助學金、貧寒慰問金等善款逾百萬元。

廖慶麟說明，惠來里福德祠信徒以房仲業、金融業最多，光加演布袋戲酬神還願就逾百檔，甚至一天2檔同步演出，還有信徒因投資七期房產賺錢，捐20萬元香油錢，並連演3天布袋戲酬神，令人印象深刻。

台中市七期惠來里福德祠周遭豪宅林立，福德祠因地基沒動過，讓人錯有「下陷」般錯覺。...
台中市七期惠來里福德祠周遭豪宅林立，福德祠因地基沒動過，讓人錯有「下陷」般錯覺。記者趙容萱／攝影
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台中市七期惠來里福德祠周遭豪宅林立，素有「田螺下陷」穴必發的傳說，香火鼎盛。記者...
台中市七期惠來里福德祠周遭豪宅林立，素有「田螺下陷」穴必發的傳說，香火鼎盛。記者趙容萱／攝影
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台中市七期惠來里福德祠周遭豪宅林立，福德祠因地基沒動過，讓人錯有「下陷」般錯覺，...
台中市七期惠來里福德祠周遭豪宅林立，福德祠因地基沒動過，讓人錯有「下陷」般錯覺，1年逾百檔酬神戲（左側）。記者趙容萱／攝影
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台中市七期惠來里福德祠周遭豪宅林立，福德祠因地基沒動過，讓人錯有「下陷」般錯覺，...
台中市七期惠來里福德祠周遭豪宅林立，福德祠因地基沒動過，讓人錯有「下陷」般錯覺，1年逾百檔酬神戲。記者趙容萱／攝影
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