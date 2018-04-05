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入山採梅、枇杷巴士 農業微旅行夯

2018-04-05 00:14聯合報 記者賴香珊余采瀅／連線報導

南投縣仁愛鄉公所將採、製梅串聯輕旅行，遊客深入產地認識梅製品。 圖／鄉公所提供
南投縣仁愛鄉公所將採、製梅串聯輕旅行，遊客深入產地認識梅製品。 圖／鄉公所提供
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目前「農業微旅行」正夯，讓遊客深入產地體驗農村之美，也幫助行銷作物。南投縣仁愛鄉公所今年將採、製梅串聯輕旅行，遊客到產地可認識梅製品。魚池鄉頭社、國姓鄉福龜、糯米橋和竹山鎮富州都推農遊。台中也開出「枇杷巴士」，每年報名都秒殺。

「農業觀光旅程對帶動產業很有幫助！」太平區農會總幹事余文欽說，前2年天冷且降雨，還偶有南風搗亂，枇杷裂果嚴重，「農業微旅行」結合產業與觀光，可降低果農損失，也打出知名度。因此太平今年除了續推「枇杷咖啡巴士」，更首度有枇杷果樹認養，預計開放20棵，依果樹大小不等，認養金額在4千至8千元，大家吃枇杷之餘，也能體驗採果樂趣。

仁愛鄉公所今年與鄰近的互新賞梅專區、泰雅渡假村合作，規畫的輕旅行提供交通接駁、紋面體驗、部落巡禮、梅特色餐、晚會和泡湯等，讓遊客親自採梅、製梅，接下來各個周末也會在中原、清流和眉原等部落辦採、製梅DIY體驗。

仁愛鄉長江子信說，鄉內舉辦製梅活動雖不及其他青梅產區悠久，但將賞、採、製梅行程連結原民文化，提供不同的遊憩元素吸客；今年除有「千人製梅」，更鎖定「製梅輕旅行」，用單日遊程讓遊客將「好梅」一網打盡。

農遊受到城市人歡迎，魚池鄉的頭社、竹山富州、國姓福龜和糯米橋等農業區也善用蘿蔔、火龍果、咖啡等，依農產推出遊程。

南投縣休閒農業策略聯盟協會指出，城市遊客很少有機會下田，對農務多感好奇，南投是農業大縣，依產期安排，四季都可有農業微旅行。

認養咖啡賞梅
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