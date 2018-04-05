寺廟多功能 結婚求子捐血都行

2018-04-05 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中報導



參加台中寶林寺觀世送子儀式的求子夫妻，當年度若懷孕，將頒求子托育補助金1萬元。 記者趙容萱／攝影 分享 facebook

中部的宮廟角色愈來愈多元，有的扮月老，專為人牽紅線兼辦聯合婚禮，缺血時也是最有人氣的另類「捐血中心」；有的把錢花在發放獎學金和托育補助金，彌補政府的不足。

台中市樂成宮長期舉辦月老牽紅線活動，董事長郭松益說，樂成宮每年中秋節、月老生日，都會舉辦月老牽紅線活動，年年吸引數百對未婚男女參加，今年擴大包辦「一條龍」服務，首度舉辦46對新人的聯合婚禮，讓新人從相識到結婚都在旱溪媽祖福證下完成，攜手走上人生另一個階段。

台中寶林寺觀音送子儀式聞名，該寺供奉觀世音菩薩，每年農曆2月19日觀世音菩薩聖誕，當天晚間都舉辦觀音送子儀式，吸引不少信徒求子。寺方長期熱心公益，今年獲總統蔡英文頒贈「澤波群生」匾額，寺方選擇在昨天觀音聖誕舉辦揭匾儀式，並宣布今年起響應台中市政府「托育一條龍」政策，凡設籍台中市夫婦參與觀音送子儀式，且當年度懷孕，將發放求子托育補助金1萬元，限額50名。

萬和宮信眾子女獎學金今年邁入第41年，今年要大手筆發放800萬元獎學金，並加碼擴及南屯區國中小清寒學生。

萬和宮光明燈塔座前，小朋友在查看姓名。 記者趙容萱／攝影 分享 facebook

萬和宮表示，領獎學金對象除了國中以上在學學生及家長，全家連續兩年在萬和宮點光明燈、植福斗者即可提出申請，分上下學期兩次發放，國中每人3000元，高中4000元，大專院校5000元。今年擴及南屯區國中小清寒學生，國中生每名5000元、國小生3000元。

台中捐血中心調查，去年中部地區捐血最大戶是南投縣竹山鎮紫南宮，一年共募得1萬5184袋血，廟方提供限量錢母贈品鼓勵信徒捐血，平均每月舉辦逾10場捐血活動，南投草屯鎮惠德宮、太清宮，竹山鎮克明宮、台中市后里鎮安宮、大甲鎮瀾宮等也常有捐血活動；一遇血荒，捐血車也最常開往寺廟募血，信徒不熬夜、捐血意願高，供血量穩定，取代過去以軍隊、大學為主的募血對象。