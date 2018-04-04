親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假出遊去
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

綠北市恐落第三？扁批蔡：執政2年領袖不該說這種話

遭自強號撞傷 婦人全身骨折送醫急救

戰鬥陀螺如何打得好? 訣竅竟是「靠腰」

2018-04-04 19:45聯合報 記者王昭月╱即時報導

「戰鬥陀螺」發射的瞬間急速旋轉、碰撞，激起無限鬥志，不只小孩愛玩，大人也風靡，曾代表台灣赴日本比賽的「2018戰鬥陀螺爆烈世代亞洲盃」總冠軍葉智承，今午現身義大遊樂世界傳授玩戰鬥陀螺的訣竅，指除了左手穩定度要夠，還要靠腰力。

清明連續假期開跑，義大遊樂世界祭出16歲以下兒童99元入園優惠，湧入大批小朋友入園歡度兒童節，園方安排精彩的熱舞迎賓，還邀請戰鬥陀螺亞洲盃台灣區冠軍葉智承到場分享，吉祥物大義不只向他拜師學藝更當場PK，逗樂大家。

就讀台中新光國小三年級的葉智承，接觸戰鬥陀螺才半年，在亞洲盃比賽初試啼聲就拿下總冠軍，赴日參賽。他說，玩戰鬥陀螺，除了左手要穩，腰力要夠，還要有一顆平常心，每次發射都使盡全力，就能打得很好。

葉智承父親葉建科說，兒子是在百貨公司觀賞比賽而喜歡上戰鬥陀螺，他們上網找資訊研究發射技巧，有機會就參加比賽，賽後父子會討論勝負的原因，再不斷修正，本來內向的兒子，磨出抗壓力，也變得目信許多。親子間也因為玩戰鬥陀螺，增加許多互動。

戰鬥陀螺目前已經進入超烈世代，與神世代大不相同。葉智承說，戰鬥陀螺需組裝零件，可以一直動腦。目前他最高紀錄，可以讓陀螺轉2分4秒。

4月4日起到4月8日，16歲以下兒童只要一名購買全票的大人陪同，花99元就能進入義大遊樂世界暢遊。4月兒童主題月另推出「小小職人大蒐集兒童月限定版刮刮樂」，3到12歲小朋友搭乘指定遊具，體驗當各式職人，每搭一次就獲得一張刮刮卡刮禮物。

「2018戰鬥陀螺爆烈世代亞洲盃」總冠軍葉智承（左）說，打戰鬥陀螺要善用腰力。記...
「2018戰鬥陀螺爆烈世代亞洲盃」總冠軍葉智承（左）說，打戰鬥陀螺要善用腰力。記者王昭月／攝影
分享
戰鬥陀螺爆烈世代亞洲盃總冠軍葉智承（右二）與義大吉祥物大義，進行一場PK賽。記者...
戰鬥陀螺爆烈世代亞洲盃總冠軍葉智承（右二）與義大吉祥物大義，進行一場PK賽。記者王昭月／攝影
分享
「2018戰鬥陀螺爆烈世代亞洲盃」總冠軍葉智承（右二），現身義大遊樂世界傳授玩戰...
「2018戰鬥陀螺爆烈世代亞洲盃」總冠軍葉智承（右二），現身義大遊樂世界傳授玩戰鬥陀螺的訣竅。記者王昭月／攝影
分享
葉家父子因研究戰鬥陀螺打法，親子增加不少互動。記者王昭月／攝影
葉家父子因研究戰鬥陀螺打法，親子增加不少互動。記者王昭月／攝影
分享
兒童節連假開跑，即起至4月8日，16歲以下孩童在1名購買全票的大人陪同下，花99...
兒童節連假開跑，即起至4月8日，16歲以下孩童在1名購買全票的大人陪同下，花99元就能入園暢遊。記者王昭月／攝影
分享

義大親子
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

影／美！賞花不用跑到國外 20萬株百合綻放超浪漫

2018-04-04 17:58

廟裡求子同年度懷孕 台中市寶林寺發1萬托育金

2018-04-04 13:23

台中民生路地下道微填平完工 正義街地下道4月封閉

2018-04-04 16:43

避免「與祖先同行」 掃墓出遊提防別被牠咬　

2018-04-04 15:47

遠離惡視力 中市衛生局籲連假走出戶外

2018-04-04 13:27

台中花博售票官方網站上線 熱售「早鳥票」至月底

2018-04-04 13:13

中市希望資收站 環保集點送精美鍋具

2018-04-04 11:14

雨後魚塭就漂油 芳苑文蛤空漂產量損

2018-04-04 09:08

暑期實習免費供住玩山林 還有機會卡位等就業

2018-04-04 08:34

清境限禁建解禁 民宿不得重新開發

2018-04-04 07:36

沒被腦瘤、肌萎、貧窮…擊倒 他們扭轉人生 獲總統教育獎

2018-04-03 23:56

兒童節不無聊 來和機器人共舞

2018-04-03 23:25

禁建6年 清境5月有條件解禁

2018-04-03 23:23

東勢茂谷柑滯銷 飄出政治味？

2018-04-03 23:16

搭花博商機 台中飯店玩「花」樣

2018-04-03 22:51

鹿是台中意象？ 市議會千萬造景遭批

2018-04-03 22:38

賴神乾淨的煤有翻版 林佳龍：無毒的農藥保育石虎

2018-04-03 19:31

中市影城業者捐千張電影票 嘉惠弱勢童

2018-04-03 17:50

苗栗、台中跨域石虎保育 不要有下一個台灣雲豹

2018-04-03 12:32

影／就業博覽會彰化登場 離岸風電廠月薪50K起跳

2018-04-03 12:25

飛天椅「飛」出意外 相關單位坦言管理有盲點

2018-04-03 09:10

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13
看更多

熱門文章

台灣溪邊有企鵝？民眾不識「指夜鷺為企鵝」

2018-04-03 22:19

【整理包】免費優惠多！清明連假吃、玩、交通最強攻略

2018-04-04 07:34

五兄弟齊心 祖傳賣蜜攤變成國際級蜜蜂工坊

2018-04-03 22:16

影／這家牛肉麵有父子故事 整碗的眷村味

2018-04-04 14:19

影／基隆童話藝術節爆人潮 林右昌：打造國際級活動

2018-04-04 15:42

桃園農博開幕 蔡英文：誰說不好玩？來這就對了

2018-04-04 13:16

地表最可愛CPR教學墊 超萌消防員「救人我也行」

2018-04-03 21:00

【即時短評】國民黨竹市提名開大門 盼老幹開新枝

2018-04-04 07:50

濃霧中勇闖料羅港 金門清明包船抵達

2018-04-04 14:13

FUN兒童節 宜蘭連假零作業 新北翻轉上下課

2018-04-04 00:13

隨大甲媽遶境 這些禁忌別犯

2018-04-03 23:47

墾丁大街2碗麵惹風波 店家：顏色像、內容物大不同

2018-04-04 19:38

明年6月動物園放暑假 柯文哲：大家喜歡就試辦

2018-04-04 11:56

清境限禁建解禁 民宿不得重新開發

2018-04-04 07:36

兒童節祭祖 金門蔡氏宗族:鼓勵孩童參與

2018-04-04 15:52

桃園軌道建設多 議員憂債留子孫

2018-04-04 09:41

高雄茂林多納「鬼斧神工」峽谷 美景爆紅

2018-04-03 23:57

鹿是台中意象？ 市議會千萬造景遭批

2018-04-03 22:38

再忍一忍！嘉義最大公墓區塞車苦 明年可望解決了

2018-04-04 12:34

避免「與祖先同行」 掃墓出遊提防別被牠咬　

2018-04-04 15:47

柯文哲宣傳海芋季 民眾上山採海芋

2018-04-04 11:22

連假何處去？台南後壁明有10元高麗菜自助摘

2018-04-04 17:40

澎湖觀光季四月開鑼 縣府有信心會有150萬人次造訪

2018-04-03 09:15

換7種交通工具花10小時回到台東！宜花塞爆返鄉路艱辛

2018-04-04 19:41

影／台南梅嶺青梅上市 推兩小無猜弄青梅DIY旅遊

2018-04-04 06:55

東勢茂谷柑滯銷 飄出政治味？

2018-04-03 23:16

台南這棟老屋好有趣 山牆上的字樣很時髦

2018-04-04 12:15

搭遊樂園小火車 幼童腳滑出護欄流血受驚嚇

2018-04-04 15:45

這位縣長爺爺餵起奶來「簡直就像奶媽！」

2018-04-04 19:21

幻象戰機首位女飛官現身新竹兒藝節 小朋友搶合影

2018-04-04 13:51

潤餅皮老店 新竹東門市場飄香48年

2018-04-04 09:07

2周200罰單 北投5叉路口雙黃線有問題

2018-04-03 23:08

台灣「桑椹村」 清明出現農婦千歲團採收工

2018-04-04 18:44

連假出遊 西拉雅國家風景區管理處好康報您知

2018-04-04 13:07

影／鹿草梅花鹿病死1頭？公所：交還捐贈人

2018-04-03 22:20

清明連假晚間開始 警方重要路段交管取締酒駕

2018-04-03 20:42

影／美！賞花不用跑到國外 20萬株百合綻放超浪漫

2018-04-04 17:58

安定真護宮「南瀛王船祭」明請水 15日「送王」

2018-04-04 19:11

影／連假打卡聖地 新北馬卡龍大風車

2018-04-04 11:53

幻象2000新竹兒藝節衝場 機腹彷彿伸手摸得到

2018-04-04 12:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top