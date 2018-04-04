戰鬥陀螺如何打得好? 訣竅竟是「靠腰」

2018-04-04 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



「戰鬥陀螺」發射的瞬間急速旋轉、碰撞，激起無限鬥志，不只小孩愛玩，大人也風靡，曾代表台灣赴日本比賽的「2018戰鬥陀螺爆烈世代亞洲盃」總冠軍葉智承，今午現身義大遊樂世界傳授玩戰鬥陀螺的訣竅，指除了左手穩定度要夠，還要靠腰力。

清明連續假期開跑，義大遊樂世界祭出16歲以下兒童99元入園優惠，湧入大批小朋友入園歡度兒童節，園方安排精彩的熱舞迎賓，還邀請戰鬥陀螺亞洲盃台灣區冠軍葉智承到場分享，吉祥物大義不只向他拜師學藝更當場PK，逗樂大家。

就讀台中新光國小三年級的葉智承，接觸戰鬥陀螺才半年，在亞洲盃比賽初試啼聲就拿下總冠軍，赴日參賽。他說，玩戰鬥陀螺，除了左手要穩，腰力要夠，還要有一顆平常心，每次發射都使盡全力，就能打得很好。

葉智承父親葉建科說，兒子是在百貨公司觀賞比賽而喜歡上戰鬥陀螺，他們上網找資訊研究發射技巧，有機會就參加比賽，賽後父子會討論勝負的原因，再不斷修正，本來內向的兒子，磨出抗壓力，也變得目信許多。親子間也因為玩戰鬥陀螺，增加許多互動。

戰鬥陀螺目前已經進入超烈世代，與神世代大不相同。葉智承說，戰鬥陀螺需組裝零件，可以一直動腦。目前他最高紀錄，可以讓陀螺轉2分4秒。