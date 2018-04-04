南投梅果盛產 遊客體驗採製梅樂趣

2018-04-04 18:36 中央社 南投縣4日電



南投梅果正值盛產期，產地仁愛鄉公所今天舉辦千人採、製梅活動，讓旅客進果園採梅果，帶回動手做脆梅，除行銷南投梅子產業，也讓遊客體驗親手採果的樂趣。

南投梅子節系列活動梅來原趣「2018仁愛互新採、製梅DIY體驗輕旅行」，下午在仁愛鄉互助國小熱鬧登場，吸引數百名遊客體驗親手做脆梅的樂趣，現場還有清流、中原、眉原部落農特產品及手工藝品聯合展售、原住民織布、狩獵射箭、搗米體驗等，活動豐富有趣。

南投縣長林明溱、仁愛鄉長江子信等人出席與民同樂，眾人捲起衣袖搓著青梅與粗鹽，再用小木槌輕敲梅果，十分有趣；林明溱說，仁愛鄉互助村、新生村生產的青梅品質優良，透過賞梅花、採青梅一系列活動，希望讓更多人認識原住民部落之美及南投梅子產業。

江子信說，鄉公所連續多年舉辦活動推廣行銷青梅產業，今年梅果價格回升不少，除賞梅花及動手製梅，今年新增讓遊客進果園摘採青梅，再動手製作，讓民眾體驗果農辛勞及親近農業，另外，推出製梅輕旅行，延長旅客停留時間以深入體驗在地文化，促進地方發展。

梅果是南投主要經濟農作物之一，根據南投縣政府農業處資料，栽培面積1356公頃，占全國面積32%，年產量4305公噸，約占全國青梅產量26%，產地有信義鄉、水里鄉、國姓鄉、仁愛鄉，梅子營養豐富含鈣、鈉、磷、鐵及多種豐富有機酸，可平衡人體酸鹼值。