親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假出遊去
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

德國「瘋狂房租」時代（上）：房客搶屋大作戰

避免「與祖先同行」 掃墓出遊提防別被牠咬　

2018-04-04 15:47聯合報 記者賴香珊╱即時報導

今天是兒童暨清明連假首日，不少民眾把握天明春暖出遊或掃墓，但隨氣候暖和，蛇虺蚊蚋也開始活躍，其中更是恙蟲病發生的高峰期，若遭其叮咬沒妥善治療，致死率達6成，稍有不慎恐送命「與祖先同行」。

南投縣衛生局指出，根據疾管署歷年監測資料統計，國內全年其實都有恙蟲病發生，但每年4至5月病例明顯速增，且在7至8月達到高峰期，而縣內從元月至今已累計5例確診病例，為確保自身安全，民眾應落實做好自我保護措施。

由於，恙蟎幼蟲喜歡爬行於土面，或喜歡停留於草叢中，伺機落入經過之動物或人類身上，而在連假期間，不少民眾外出活動或上山掃墓，密集進出草叢穿梭恙蟎生長環境的機會升高，連帶增加感染恙蟲病的風險。

衛生局表示，遭恙蟲叮咬潛伏期約9至12天，發病會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟎叮咬處通常會出現焦痂，因病徵與感冒、起疹子等狀況類似，診斷不易，而威脅民眾健康。

對此，南投醫院提到，去年就曾收治一名居住山區的40歲患者，他因不明原因發燒，反覆就醫未果，輾轉至南投醫院感染科由主任廖嘉宏判斷確診為恙蟲病，推測其應是至野外小解時遭咬傷引發，幸及時投藥治療才順利康復出院。

南投醫院院長洪弘昌因此呼籲，若到野外活動應多加防範，穿著淺色長袖衣褲、選用衛服部核可含有DEET化學成份之蚊蟲忌避劑等保護性衣物，做好個人防護措施，以免恙蟎附著叮咬，且於活動結束後儘快沐浴並換洗全部衣物。

另恙蟲叮咬潛伏期長，若在野外活動後三週內發生不明原因發燒應盡速就醫，同時主動告知醫生有無出入郊區、草叢，提供臨床診斷參考，相關資訊也可至疾管署網站http://www.cdc.gov.tw、免費防疫專線1922或衛生局049-2220904洽詢。

遭恙蟲叮咬發病會持續高燒、頭痛等症狀，之後皮膚出現紅色斑狀丘疹，叮咬處還有焦痂。...
遭恙蟲叮咬發病會持續高燒、頭痛等症狀，之後皮膚出現紅色斑狀丘疹，叮咬處還有焦痂。圖／南投衛生局提供
分享
恙蟎幼蟲喜歡爬行於土面，或喜歡停留於草叢中，伺機落入經過之動物或人類身上。圖／疾...
恙蟎幼蟲喜歡爬行於土面，或喜歡停留於草叢中，伺機落入經過之動物或人類身上。圖／疾管署提供
分享
若遭恙蟲叮咬沒妥善治療，致死率達6成，稍有不慎恐送命「與祖先同行」。（示意圖）圖...
若遭恙蟲叮咬沒妥善治療，致死率達6成，稍有不慎恐送命「與祖先同行」。（示意圖）圖／南投醫院提供
分享

恙蟲發燒連假
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

廟裡求子同年度懷孕 台中市樂成宮發1萬托育金

2018-04-04 13:23

遠離惡視力 中市衛生局籲連假走出戶外

2018-04-04 13:27

台中花博售票官方網站上線 熱售「早鳥票」至月底

2018-04-04 13:13

中市希望資收站 環保集點送精美鍋具

2018-04-04 11:14

雨後魚塭就漂油 芳苑文蛤空漂產量損

2018-04-04 09:08

暑期實習免費供住玩山林 還有機會卡位等就業

2018-04-04 08:34

清境限禁建解禁 民宿不得重新開發

2018-04-04 07:36

沒被腦瘤、肌萎、貧窮…擊倒 他們扭轉人生 獲總統教育獎

2018-04-03 23:56

兒童節不無聊 來和機器人共舞

2018-04-03 23:25

禁建6年 清境5月有條件解禁

2018-04-03 23:23

東勢茂谷柑滯銷 飄出政治味？

2018-04-03 23:16

搭花博商機 台中飯店玩「花」樣

2018-04-03 22:51

鹿是台中意象？ 市議會千萬造景遭批

2018-04-03 22:38

賴神乾淨的煤有翻版 林佳龍：無毒的農藥保育石虎

2018-04-03 19:31

中市影城業者捐千張電影票 嘉惠弱勢童

2018-04-03 17:50

苗栗、台中跨域石虎保育 不要有下一個台灣雲豹

2018-04-03 12:32

影／就業博覽會彰化登場 離岸風電廠月薪50K起跳

2018-04-03 12:25

飛天椅「飛」出意外 相關單位坦言管理有盲點

2018-04-03 09:10

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13
看更多

熱門文章

影／基隆童話巨偶空拍搶先看 民眾驚呼比黃色小鴨還美

2018-04-03 16:09

台灣溪邊有企鵝？民眾不識「指夜鷺為企鵝」

2018-04-03 22:19

【整理包】免費優惠多！清明連假吃、玩、交通最強攻略

2018-04-04 07:34

金門湖庫水變「羅宋湯」？民眾心驚驚

2018-04-03 18:02

五兄弟齊心 祖傳賣蜜攤變成國際級蜜蜂工坊

2018-04-03 22:16

賴神乾淨的煤有翻版 林佳龍：無毒的農藥保育石虎

2018-04-03 19:31

這哪像辦馬拉松？ 網友：補給品超狂太邪惡了

2018-04-03 17:49

水上鄉代會主席補選 翻桌衝突中賴坤城勝出

2018-04-03 16:46

「誰是老大」心結未解？ 關山土地公遶境車城缺席

2018-04-03 19:07

車禍重殘奇蹟甦醒 15歲男孩返校跑大隊接力

2018-04-03 18:23

【即時短評】國民黨竹市提名開大門 盼老幹開新枝

2018-04-04 07:50

茂林「鬼斧神工」峽谷暴紅 多納部落將訂管理辦法

2018-04-03 20:16

影／這家牛肉麵有父子故事 整碗的眷村味

2018-04-04 14:19

FUN兒童節 宜蘭連假零作業 新北翻轉上下課

2018-04-04 00:13

桃園農博開幕 蔡英文：誰說不好玩？來這就對了

2018-04-04 13:16

清明假期展開 連三千公尺北大武山也客滿

2018-04-03 19:38

清境限禁建解禁 民宿不得重新開發

2018-04-04 07:36

濃霧中勇闖料羅港 金門清明包船抵達

2018-04-04 14:13

明年6月動物園放暑假 柯文哲：大家喜歡就試辦

2018-04-04 11:56

基隆人注意！今天起一連6天市公車免費載你趴趴GO

2018-04-03 19:38

桃園軌道建設多 議員憂債留子孫

2018-04-04 09:41

高雄茂林多納「鬼斧神工」峽谷 美景爆紅

2018-04-03 23:57

鹿是台中意象？ 市議會千萬造景遭批

2018-04-03 22:38

地表最可愛CPR教學墊 超萌消防員「救人我也行」

2018-04-03 21:00

法商「迪卡儂」新竹旗艦店開工動土

2018-04-03 19:54

下背痛加低度發燒 小心可能感染骨髓炎

2018-04-03 17:56

潮州車站街道地圖成潮「洲」 鎮民：打錯地名太扯

2018-04-03 16:48

清明連假 高雄管制8墓園及觀光區交通

2018-04-03 17:50

影╱河馬在你面前打架 動物園這區最多人歡呼

2018-04-03 16:43

助理控訴低薪 蔡宜珊遭綠營判違紀

2018-04-03 16:02

澎湖觀光季四月開鑼 縣府有信心會有150萬人次造訪

2018-04-03 09:15

金門學童好幸福 比得兔電影搶先看

2018-04-03 20:26

紅葱頭崩慘 84歲老婦租2公頃血本無歸老淚縱橫

2018-04-03 17:59

隨大甲媽遶境 這些禁忌別犯

2018-04-03 23:47

再忍一忍！嘉義最大公墓區塞車苦 明年可望解決了

2018-04-04 12:34

為增加夜間路線養護 台鐵台南站列車行駛區間微調

2018-04-03 19:09

雙薪育兒補助6千 鄭文燦：讓年輕家庭減輕負擔敢生

2018-04-03 20:15

黃健豪：不吃不喝200年 才能和林佳龍當鄰居

2018-04-03 18:10

百年集水廊道太偉大 屏東林管處帶民眾體驗二峰圳

2018-04-03 16:08

東勢茂谷柑滯銷 飄出政治味？

2018-04-03 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top