避免「與祖先同行」 掃墓出遊提防別被牠咬

2018-04-04 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



今天是兒童暨清明連假首日，不少民眾把握天明春暖出遊或掃墓，但隨氣候暖和，蛇虺蚊蚋也開始活躍，其中更是恙蟲病發生的高峰期，若遭其叮咬沒妥善治療，致死率達6成，稍有不慎恐送命「與祖先同行」。

南投縣衛生局指出，根據疾管署歷年監測資料統計，國內全年其實都有恙蟲病發生，但每年4至5月病例明顯速增，且在7至8月達到高峰期，而縣內從元月至今已累計5例確診病例，為確保自身安全，民眾應落實做好自我保護措施。

由於，恙蟎幼蟲喜歡爬行於土面，或喜歡停留於草叢中，伺機落入經過之動物或人類身上，而在連假期間，不少民眾外出活動或上山掃墓，密集進出草叢穿梭恙蟎生長環境的機會升高，連帶增加感染恙蟲病的風險。

衛生局表示，遭恙蟲叮咬潛伏期約9至12天，發病會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟎叮咬處通常會出現焦痂，因病徵與感冒、起疹子等狀況類似，診斷不易，而威脅民眾健康。

對此，南投醫院提到，去年就曾收治一名居住山區的40歲患者，他因不明原因發燒，反覆就醫未果，輾轉至南投醫院感染科由主任廖嘉宏判斷確診為恙蟲病，推測其應是至野外小解時遭咬傷引發，幸及時投藥治療才順利康復出院。

南投醫院院長洪弘昌因此呼籲，若到野外活動應多加防範，穿著淺色長袖衣褲、選用衛服部核可含有DEET化學成份之蚊蟲忌避劑等保護性衣物，做好個人防護措施，以免恙蟎附著叮咬，且於活動結束後儘快沐浴並換洗全部衣物。